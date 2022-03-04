199 sanatçıdan tepki: Rusya’nın Ukrayna topraklarındaki emperyal istila girişimini kınıyoruz
199 sanatçı ortak yaptığı yazılı açıklamada, 'Rusya’nın, Ukrayna topraklarındaki emperyal istila girişimini, 'ama'sız bir kararlılıkla kınıyor ve reddediyoruz.' denildi.
2022-03-04 15:00:38
Aralarında Ahmet Ümit, Altay Öktem, Aslı Tohumcu, Birhan Keskin, Deniz Durukan, Pelin Batu, Orhan Alkaya, Latife Tekin gibi isimlerin de yer aldığı 199 sanatçı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına tepki gösterdi. İki dilde bir açıklama yayınlayan sanatçılar, "Yeryüzünü savaş aygıtlarının boyunduruğu altına almaya çalışan bütün devlet ittifaklarına karşı, halkların dayanışma kudretini önceliyoruz" ifadelerini kullandı.
Açıklamada yer alan ifadeler şöyle:
"Biz, Türkiye'den yazar ve sanatçılar,
Rusya'nın, Ukrayna topraklarındaki emperyal istila girişimini, “ama”sız bir kararlılıkla kınıyor ve reddediyoruz.
Yeryüzünü savaş aygıtlarının boyunduruğu altına almaya çalışan bütün devlet ittifaklarına karşı, halkların dayanışma kudretini önceliyoruz.
Direnen Ukrayna halkı nezdinde savaş lanetini ve ortak kültürel değerlerimize yönelen ırkçı saldırganlığı tereddütsüz reddeden insanlığı kucaklıyoruz."
İngilizce açıklama metni:
"We, Turkish writers and artists, condemn and reject the imperialist occupation attempt of Russia on Ukrania with a determination without a “but.”
We prioritize the solidarity power of the people against all alliances of the states who want to subdue the World with their war machines.
By Ukrainian people, we embrace all humanity who refuses the curse of war and this racist militantness that targets the shared values of the World people."
İmzacılar:
A. Ertan Mısırlı, Adnan Gerger, Adnan Özyalçıner, Ahmet Bozkurt, Ahmet Tulgar, Ahmet Ümit, Akın Olgun, Akif Kurtuluş, Alev Yücedal, Ali Rıza Gelirli, Alper Aktaş, Altay Öktem, Anıl Cihan, Anıl Mert Özsoy, Arzu Eylem, Asiye Tüzün Koç,Aslı Erdoğan, Aslı Perker, Aslı Serin, Aslı Tohumcu, Asuman Susam, Ayfer Tunç, Ayşe Başak Kaban, Ayşe Güray Koç, Ayşe Nilay Özkan, Ayşe Övür, Ayşegül Tözeren, Ayşen Işık, Belma Fırat, Birgül Oğuz, Birgül Soysevinç, Birhan Keskin, Buket Uzuner, Bülent Mumay, C. Hakkı Zariç, Canan Güllü, Canan Kaya, Cem Erciyes, Cenk Kolçak, Ceren Gündoğan, Ceren Kumbasar, Çağla Çinili, Çağrı Sinci, Çilem Dilber, Deniz Ayfer Tüzün, Deniz Durukan, Deniz Gezgin, Devrim Horlu, Dilruba Nuray Erenler, Dorina Harangus, Duygu Terim, Dündar Hızal, Elif Durdu, Elif Sofya, Emek Erez, Emirali Yağan, Emrah Pelvanoğlu, Emrullah Alp,, Enver Topaloğlu, Ercan Y. Yılmaz, Erdal Doğan, Ersin Karahaliloğlu, Esen Armağan Özakbaş, Esmehan Devran İnci, Eşber Yağmurdereli, Eylem, Ata Güleç, Fadime Uslu, Fatma Kayacı, Fatma Nuran Avcı, Fethiye Çetin, Figen Şakacı, Funda Alp, Gamze Güller, Gaye Boralıoğlu, Gonca Özmen, Gökçenur Ç., Gökhan Arslan, Gönül Kıvılcım, Gül Abus, Gülce Başer, Gün Zileli, Gürsel Korat, Hacer Yeni, Hande Ortaç, Hasan Öztoprak, Hasan Seçkin, Hatice Meryem, Haydar Ergülen, Hayrettin Geçkin, Hicri İzgören, Irmak Zileli, İsmail Hakkı Ertin, Jale Özata Dirlikyapan, Jale Sancak, Kalben, Karin Karakaşlı, Lal Laleş, Latife Tekin, Levent Soydinç, M. Hakkı Suçin, Mahir Ünsal Eriş, Mehmet Eskicioğlu, Mehmet Uhri, Mehtap Meral, Mehveş Evin, Melih Yıldız, Mertcan Karacan, Merve Yakut, Meryem Coşkunca, Mesut Varlık, Metin Solmaz, Metin Uca, Mevsim Yenice, Murat Gülsoy, Murat Özyaşar, Murat Üstübal, Murathan Mungan, Mustafa Köz, Mustafa Özbakır, Müge İplikçi, Müge Koçak, Müjdat Güven, Nalan Barbarosoğlu, Nalan Çelik, Nazan Özcan, Necmiye Alpay, Nermin Yıldırım, Neslihan Yiğitler, Neşe Yaşın, Nilay Özer, Nilüfer Benal, Nisa Leyla, Niyazi Zorlu, Nurdan Gürbilek, Nurhan Suerdem, Nükhet Eren, Onur Bütün, Orhan Alkaya, Orhan Kahyaoğlu, Oya Baydar, Oylum Yılmaz, Özer Akdemir, Özge Doğar, Pelin Batu, Pelin Özer, Petek Sinem Dulun, Pınar Doğu, Pınar Öğünç, Rabia Lafçı, Rahime Sarıçelik, Ramazan Güngör, Reyhan Yıldırım, Rugül Serbest, Sabahat Nagaç, Sacide Alkar Doster, Saime Mersin, Selçuk Erez, Senem Timuroğlu, Seray Şahiner, Serkan Türk, Sevin Okyay, Seyyidhan Kömürcü, Sibel Oral,Sibel Öz, Sine Ergün, Sitem Ateş, Süha Oğuzertem, Süreyya Köle, Şahin Altuner, Şebnem İşigüzel, Şenay Eroğlu Aksoy, Şükrü Erbaş, Tahir Şilkan, Tarık Günersel, Tekgül Arı, Tozan Alkan, Tuğba Çelik, Tuğba Gürbüz, Tuğçe Isıyel, Tuğrul Eryılmaz, Tuna Kiremitçi, Tunca Çaylant, Tunç Kurt, Turgay Fişekçi, Turgay Kantürk, Tülin Dursun İşleker, Uğur Terzi, Umay Umay, Umut Tümay Arslan, Vedat Sakman, Yasemin Yazıcı, Yavuz Ekinci, Yelda Karataş, Yeşim Ustaoğlu, Yıldırım Türker, Yunus Karakoyun, Zerrin Saral, Zeynep Göğüş, Zeynep Oral. .
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