199 sanatçıdan tepki: Rusya’nın Ukrayna topraklarındaki emperyal istila girişimini kınıyoruz

199 sanatçı ortak yaptığı yazılı açıklamada, 'Rusya’nın, Ukrayna topraklarındaki emperyal istila girişimini, 'ama'sız bir kararlılıkla kınıyor ve reddediyoruz.' denildi.