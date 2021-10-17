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15 ildeki 83 mağarada hayvan türleri araştırması

Konya, Gümüşhane, Kırklareli, Kastamonu, Zonguldak, Karabük ve Eskişehir'in aralarında olduğu 15 ildeki 60 mağarada yapılan araştırmalarda 11'i yarasa, 5'i kemirgen olmak üzere 24 memeli hayvan türüne ait bulgulara rastlandı.

31 Dakika Önce
2021-10-17 17:47:26
15 ildeki 83 mağarada hayvan türleri araştırması

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce Türkiye'deki doğal mağaraların jeolojik ve ekolojik özellikleri tespit ediliyor. Türkiye'de farklı statüler altında korunan ve henüz koruma altına alınmamış, özellikleri ve güzellikleri çok fazla bilinmeyen mağaralar bulunuyor. Bakanlık tarafından bu mağaraların her birinin tabiat varlığı olarak tescil edilmesi, koruma altına alınması için farklı bölgelerde projeler yürütülüyor.

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Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara, Bursa, Konya, Eskişehir, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Düzce, Bartın, Karabük, Zonguldak, Kastamonu, Kırıkkale, Giresun, Bolu'da 60 mağarada tamamladığı araştırmalarda bu mağaralarda aralarında nadir görülen türler olmak üzere çok sayıda hayvana ait bulgulara rastlandı.

Yedideğirmenli Mağarası'nda "Kafkas Semenderi" görüldü

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Buna göre, Zonguldak'taki Cumayanı-Kızılelma, Ilıksu ve Çayırköy mağaralarının su samurlarınca kullanıldığı tespit edildi. Mağara sistemindeki suyun, canlılar ve doğal çevre için önemi nedeniyle buradaki su kaynaklarının temizlenmesi için çalışma başlatılması kararlaştırıldı.

Giresun'da bulunan Yedideğirmenli Mağarası'nın derinliklerinde Doğu Karadeniz'in endemik türü olan "Kafkas Semenderi" görüldü. Bu mağaralarda 155 farklı eklem bacaklı, yumuşakça, halkalı ve yassı solucan türüyle karşılaşıldı. Bunların 33'ünün için taksonomik analizleri devam ediyor. Yaklaşık 20'si ise "yeni tür" olarak kaydedildi. Yeni türlerin içinde örümcekler ve böcekler ağırlıkta bulunuyor.

Araştırmaların tamamlandığı mağaralardan Cumayanı-Kızılelma Mağarası 10 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ikinci mağara sistemi olarak tanımlanıyor.

23 mağarada araştırmalar devam ediyor

Bakanlık bu sene aralarında İzmir, Eskişehir, Antalya, Erzurum, Erzincan, Uşak, Malatya ve Ordu'nun aralarında bulunduğu 15 ildeki 23 mağaradaki araştırmalarını ise sürdürülüyor. Bu mağaralarda da 9 yarasa türü ile arasında "yedi uyur" adı verilen tür ile 3 kemirgen ile 3 karnivor türü tespit edildi.

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Araştırmalarda mağaraların biyolojisi ve ekolojisinin yanında jeolojik özellikleri de tespit edildi. Elde edilen bu veriler ışığında mağaralar tabiat varlığı olarak tescil edilerek, hem mağaralar hem de içinde yaşayan canlılar koruma altına alınacak. Sahip olduğu doğal değerleri hassas düzeyde olan mağaralar ise "A Grubu Mağara" olarak tescil edilerek, insan girişine kapatılacak ve sadece bilimsel araştırmalara müsaade edilecek. Ayrıca bakanlık, önümüzdeki yıl belirlenecek tüm mağaraları da fotokapanla 1 yıl boyunca gözlemleyecek. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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