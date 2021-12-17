13. İstanbul Edebiyat Festivali başlıyor
Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından her yıl düzenlenen İstanbul Edebiyat Festivali bu sene Üstad Sezai Karakoç anısına gerçekleştirilecek.
2021-12-17 17:03:34
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sultanbeyli Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Festival 20 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde görkemli bir açılış programıyla başlayacak.
Bütün İstanbulluları festivale davet eden TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı konuyla ilgili şöyle konuştu:
“Türkiye'nin en büyük edebiyat organizasyonu olan İstanbul Edebiyat Festivali'yle ilgili bütün hazırlıklarımızı tamamladık.
Bu süreçte Üniversitelerimiz sivil toplum örgütlerimiz kamu kuruluşları her zaman yanımızda oldu. Hepsine hassaten teşekkür ediyorum. Şair-yazarlarımız da olağanüstü destek vererek kıymetli desteklerini esirgemediler. İstanbul'a layık bir program oldu. Birlik ve beraberliğin bereketiyle hayırlı bir yürüyüşü başlattık.
Yeni nesillerin büyük isimleri tanıması anlaması okuması en büyük amacımız. Bu amaç doğrultusunda merhum Üstadımız hayattayken hakkında sayısız program yaptık. Üzerimizde hakkı var. O'nun eserleri yolumuza ışık tuttu. Kimliğimizi kazanmamızda kişiliğimizi bulmamızda öncülük etti. Toplumumuza yolunu ve yönünü kaybettirmeyecek bir külliyat bıraktı. Bize düşen bu hazineden gençlerimizi haberdar etmek. Bu manada Sezai Karakoç'la ilgili en kapsamlı programa da imza atmış olacağız. Festival boyunca Karakoç her yönüyle konuşulacak. Bütün edebiyatseverleri yedi gün sürecek festivalimizin coşkusunu yaşamaya bekliyoruz.”
Festivalle ilgili değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de “Kültür dünyamızın önemli etkinliklerinden olan 13. Edebiyat Festivali başlıyor. Bu yılki temasının; Diriliş Şairimiz olan merhum üstat Sezai Karakoç'un anısına olması da oldukça anlamlı. Üstad Sezai Karakoç'a bir kez daha rahmet diliyorum. Kıymetli üstadımızı anlamak ve gelecek nesillere anlatmak için festivalimizin önem arz ettiğini düşünüyorum. Gerek eserleriyle gerekse hayatıyla örnek bir şahsiyetti. Bu çağın mütefekkiriydi. Onun eserleri bizlere dirilişin ve yükselişin kapılarını aralıyor. Bizler de ‘kalbimizdeki merhamet adlı çınarla' onun izinden yürümeye ve onu gençlerimize anlatmaya devam edeceğiz. Ayrıca gençlerimizin Sezai Karakoç'tan daha iyi istifade edebilmeleri için festival kapsamında yazarlarımız Sultanbeyli'deki okullarımıza gelecek ve gençlerimizle buluşacak. Bu vesileyle 13. İstanbul Edebiyat Festivali'nin kültür dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
13. İSTANBUL EDEBİYAT FESTİVALİ
1. Gün
20 Aralık Pazartesi
Saat: 14:00
AKM (Atatürk Kültür Merkezi)
Açılış ve Selamlama Konuşmaları
Belgesel Film Gösterimi
Açılış Konferansı
Prof. Dr. Nabi Avcı
Şiir Dinletisi
İbrahim Sadri
Sezai Karakoç Şiirleri
Ödül Töreni
2. Gün
21 Aralık Salı
TYB İstanbul
Açılış Oturumu
Saat: 11.00
Ali Ural
Türk Şiirinin Hızırı: Sezai Karakoç
Prof Dr Hasan Akay
Armağan: Sezai Karakoç
Mahmut Bıyıklı
Sezai Karakoç'la Aynı Çağda Yaşamak
Saat: 12.00
Sezai Karakoç ve Diriliş Gençliği
Betül Altıntaş
Bir Düşünürün Gençliği
Müslüme Bakım
Bir Gençlik Önderi olarak Sezai Karakoç
Betül Çalışcı
Diriliş Neslinin Amentüsü
Saat: 13.00
Prof. Dr. Fatih Andı
Sezai Karakoç Düşüncesinin Odağındaki Kavram Üçlüsü:
Şehir- Kimlik ve Medeniyet
Saat: 13.40
Nisanur Ayyıldız
Masal Şiiri üzerinden Sezai Karakoç'ta Batı Fikri
Saat: 14.00
Hikmetin Burcunda Bir Şair: Sezai Karakoç
Dr. Savaş Barkçin
Saat: 15.00
Prof. Dr. Şükrü Karatepe
Sezai Karakoç'tan Bize Kalanlar
Saat: 16.00
Ali Haydar Haksal
Diriliş Ekolü: Düşüncenin Yenilenişi
Saat: 16.30
Doç. Dr. Osman Bayraktar
Yitik Cennet: Kıyaslamalı Bakış
Saat: 17.00
Sezai Karakoç ve Rüya Sineması
Enver Gülşen
İhsan Kabil
Saat: 18.00
Sezai Karakoç Şiir Dinletisi
3. Gün
22 Aralık Çarşamba
Saat: 12.00
Prof. Dr. Mehmet Samsakçı
Sezai Karakoç ve Yahya Kemal
Saat: 13.00
Ömer Lekesiz
İki Hayatın Berzahında Bir Şair: Sezai Karakoç
Saat: 14.00
Prof. Dr. Tahsin Görgün
Sezai Karakoç'un Düşüncesi'nde Zaman ve Mekan
Saat:15.00
Mustafa Özçelik
Sezai Karakoç'un Yunus'u
Saat 16.00
Dr. Gökhan Tunç
Çağdaş Bir Mesnevi: Leyla ile Mecnun
Saat: 16. 30
Doç. Dr. Münire Kevser Baş
“Düşünceden Estetiğe: Sezai Karakoç ve Diriliş”
Saat: 17.00
Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın
İki Bilge Aliya Ve Sezai Karakoç
Saat: 18.00
Prof. Dr Abdullah Uçman
Sezai Karakoç'un Şiiri ve Şiir Anlayışı Üzerine
Saat: 18.30
Seyfettin Ünlü
Sezai Karakoç ve Sufi Miras
Saat: 19.00
Sezai Karakoç Şiir Dinletisi
4. Gün
23 Aralık Perşembe
Saat: 10.30
Prof. Dr. Recep Şentürk
Muştu, Direniş ve Diriliş
Saat: 11.30
Prof. Dr. İsmail Güleç
Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz
Sezai Karakoç ve İstanbul
Saat: 13.00
Yüksel Kanar
Sezai Karakoç ve Siyaset
Saat: 14.00
Temel Hazıroğlu
Sezai Karakoç'un İktisat Anlayışı
Saat: 16.00
Prof. Dr. Şaban Sağlık
Sezai Karakoç Fikriyatının Anahtarı: Diriliş Kavramı
Saat: 16.30
Doç. Dr. Dursun Ali Tokel
Sezai Karakoç'un Fikriyatı
Saat: 18.00
Murat Er
Diriliş ve Erdem Sitesi: Sezai Karakoç'ta Şehir
Saat: 18.30
Bünyamin Yılmaz
Bedir Acar
Dergilerde Sezai Karakoç
Saat: 19.00
Sezai Karakoç Şiir Dinletisi
5. Gün
24 Aralık Cuma
Saat 15.00
Doç Dr. Bahtiyar Aslan
Sezai Karakoç'un Şiir Estetiği
Saat: 15.30
Dr. Alim Kahraman
Sezai Karakoç'un Düşüncesinde ve Sanatında Öne Çıkan Bazı Temalar ve Kavramlar
Saat: 16.00
Doç. Dr. Bedri Mermutlu
İslamcı Düşüncenin Diriltici Sesi: Sezai Karakoç
Saat: 17.00
İsmail Halis
Sezai Karakoç'un Haritası
Saat: 18.00
Dr. Yunus Emre Özsaray
Sezai Karakoç'un Hikâyesi ve Kurmacaya Dair Görüşleri
Saat 18.30
Sezai Karakoç Şiir Dinletisi
6. Gün
25 Aralık Cumartesi
Saat: 10.00
İbrahim Tığlı
Sezai Karakoç ve Afrika
Saat: 11.00
Prof. Dr. İsmail Kıllıoğlu
“Diriliş'in Türkiye'deki Ortamı”
Saat: 12.00
Dr. Mesut Koçak
Bir Kendilik Bilinci ve Varlık Tasavvuru Olarak Diriliş Düşüncesi
Saat 13.00
Yusuf Kaplan
Bir Kartalın Serüveni
Saat: 14.00
Dursun Çiçek
Çağdaş Bir Füsus: Yitik Cennet
Saat: 14.30
Dirilişe Adanmış Bir Ömür
Sibel Eraslan
Saat: 15.30
Mustafa Yürekli
Kısa Diriliş Tarihi ve Diriliş Dergisi
Saat: 16.00
Ercan Yıldırım
Cumhuriyet İslamcılığı ve Sezai Karakoç
Saat: 16.30
Ruhun Geometrisi Sezai Karakoç'un Coğrafyası
Ahmet Edip Başaran
Mehmet Özger
Saat: 17.00
Dr. Ahmet Murat
Sezai Karakoç ve Gelenek
Saat: 17.30
Şaban Abak
Sezai Karakoç ve İslam Dünyası
Saat 18.00
Festival Özel Oturumu
D. Mehmet Doğan
Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan
Mahmut Bıyıklı
Saat: 19.00
Prof. Dr. Durmuş Günay
Sezai Karakoç'un Eğitim ve Üniversite Görüşü
Saat: 19.30
Sezai Karakoç Şiir Dinletisi
7. Gün
26 Aralık Pazar
Saat: 11.00
Sezai Karakoç ve Gençlik Özel Oturumu
Saat: 12.00
Gökhan Ergür
Sezai Karakoç Şiiri'nde Çocuk
Saat: 12.30
Recep Seyhan
Sezai Karakoç'un Piyesleri ve Hikayeleri
Saat: 13.00
Büyükdoğu'dan Dirilişe Necip Fazıl'dan Sezai Karakoç'a
Şakir Diclehan
Muzaffer Doğan
Saat: 14.00
İbrahim Durmaz
Sezai Karakoç'un Siyaset Tasavvuru
Saat: 15.00
Prof. Dr. Bedri Gencer
Celalden Cemale Sezai Karakoç
Saat: 15.30
Sadi Karademir
Sezai Karakoç ve Mehmet Akif
Saat: 16.00
Sezai Karakoç Bizi Niçin İlgilendirmeli?
Selahaddin Eş Çakırgil
Saat 16.30
Ferman Karaçam
Bir Uygarlık Savaşçısı olarak Sezai Karakoç
Recep Terler
Sezai Karakoç ve Ayasofya
Saat: 17.00
Sezai Karakoç'u Anlamak
Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan
Saat: 17.30
Tanıklıklar
Çağlayan Ömerustaoğlu
Fatma Gülşen Koçak
Zeynep Karaca
Fatma Ömerustaoğlu
Selvigül Şahin
Mekki Yassıkaya
Kamil Eşfak Berki
Dursun Ali Taşçı
Şeref Akbaba
Saat 19.00
Sezai Karakoç Şiir Akşamı
Sultanbeyli Oturumları
21 Aralık Salı
Saat: 11.00
Samed Karagöz
Sezai Karakoç ve Sanat
Saat: 14.00
Ali Emre
"Şiirimize İçerik ve İstikamet Aşısı: Hızırla Kırk Saat"
22 Aralık Çarşamba
Saat: 11.00
Sadettin Acar Sezai Karakoç'un Mirası
Zeki Bulduk: Yalnızlık Aşk ve İman Sezai Karakoç
Saat: 14.00
Aykut Nasip Kelebek
Sezai Karakoç Şiirinin Soy Ağacı
Zafer Acar
Sezai Karakoç ve İkinci Yeni
23 Aralık Perşembe
Saat: 11.00
Dr. Celâl Fedai
"Sezai Karakoç'un Poetik ve Politik Aksiyonu"
Saat: 14.00
Recep Garip
Sezai Karakoç'u Okumak
Harun Yakarer
Sezai Karakoç'un Balkon Şiiri Üzerine
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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