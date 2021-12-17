13. İstanbul Edebiyat Festivali başlıyor

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından her yıl düzenlenen İstanbul Edebiyat Festivali bu sene Üstad Sezai Karakoç anısına gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sultanbeyli Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Festival 20 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde görkemli bir açılış programıyla başlayacak.

Bütün İstanbulluları festivale davet eden TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Türkiye'nin en büyük edebiyat organizasyonu olan İstanbul Edebiyat Festivali'yle ilgili bütün hazırlıklarımızı tamamladık.

Bu süreçte Üniversitelerimiz sivil toplum örgütlerimiz kamu kuruluşları her zaman yanımızda oldu. Hepsine hassaten teşekkür ediyorum. Şair-yazarlarımız da olağanüstü destek vererek kıymetli desteklerini esirgemediler. İstanbul'a layık bir program oldu. Birlik ve beraberliğin bereketiyle hayırlı bir yürüyüşü başlattık.

Yeni nesillerin büyük isimleri tanıması anlaması okuması en büyük amacımız. Bu amaç doğrultusunda merhum Üstadımız hayattayken hakkında sayısız program yaptık. Üzerimizde hakkı var. O'nun eserleri yolumuza ışık tuttu. Kimliğimizi kazanmamızda kişiliğimizi bulmamızda öncülük etti. Toplumumuza yolunu ve yönünü kaybettirmeyecek bir külliyat bıraktı. Bize düşen bu hazineden gençlerimizi haberdar etmek. Bu manada Sezai Karakoç'la ilgili en kapsamlı programa da imza atmış olacağız. Festival boyunca Karakoç her yönüyle konuşulacak. Bütün edebiyatseverleri yedi gün sürecek festivalimizin coşkusunu yaşamaya bekliyoruz.”

Festivalle ilgili değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de “Kültür dünyamızın önemli etkinliklerinden olan 13. Edebiyat Festivali başlıyor. Bu yılki temasının; Diriliş Şairimiz olan merhum üstat Sezai Karakoç'un anısına olması da oldukça anlamlı. Üstad Sezai Karakoç'a bir kez daha rahmet diliyorum. Kıymetli üstadımızı anlamak ve gelecek nesillere anlatmak için festivalimizin önem arz ettiğini düşünüyorum. Gerek eserleriyle gerekse hayatıyla örnek bir şahsiyetti. Bu çağın mütefekkiriydi. Onun eserleri bizlere dirilişin ve yükselişin kapılarını aralıyor. Bizler de ‘kalbimizdeki merhamet adlı çınarla' onun izinden yürümeye ve onu gençlerimize anlatmaya devam edeceğiz. Ayrıca gençlerimizin Sezai Karakoç'tan daha iyi istifade edebilmeleri için festival kapsamında yazarlarımız Sultanbeyli'deki okullarımıza gelecek ve gençlerimizle buluşacak. Bu vesileyle 13. İstanbul Edebiyat Festivali'nin kültür dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

13. İSTANBUL EDEBİYAT FESTİVALİ

1. Gün

20 Aralık Pazartesi

Saat: 14:00

AKM (Atatürk Kültür Merkezi)

Açılış ve Selamlama Konuşmaları

Belgesel Film Gösterimi

Açılış Konferansı

Prof. Dr. Nabi Avcı

Şiir Dinletisi

İbrahim Sadri

Sezai Karakoç Şiirleri

Ödül Töreni

2. Gün

21 Aralık Salı

TYB İstanbul

Açılış Oturumu

Saat: 11.00

Ali Ural

Türk Şiirinin Hızırı: Sezai Karakoç

Prof Dr Hasan Akay

Armağan: Sezai Karakoç

Mahmut Bıyıklı

Sezai Karakoç'la Aynı Çağda Yaşamak

Saat: 12.00

Sezai Karakoç ve Diriliş Gençliği

Betül Altıntaş

Bir Düşünürün Gençliği

Müslüme Bakım

Bir Gençlik Önderi olarak Sezai Karakoç

Betül Çalışcı

Diriliş Neslinin Amentüsü

Saat: 13.00

Prof. Dr. Fatih Andı

Sezai Karakoç Düşüncesinin Odağındaki Kavram Üçlüsü:

Şehir- Kimlik ve Medeniyet

Saat: 13.40

Nisanur Ayyıldız

Masal Şiiri üzerinden Sezai Karakoç'ta Batı Fikri

Saat: 14.00

Hikmetin Burcunda Bir Şair: Sezai Karakoç

Dr. Savaş Barkçin

Saat: 15.00

Prof. Dr. Şükrü Karatepe

Sezai Karakoç'tan Bize Kalanlar

Saat: 16.00

Ali Haydar Haksal

Diriliş Ekolü: Düşüncenin Yenilenişi

Saat: 16.30

Doç. Dr. Osman Bayraktar

Yitik Cennet: Kıyaslamalı Bakış

Saat: 17.00

Sezai Karakoç ve Rüya Sineması

Enver Gülşen

İhsan Kabil

Saat: 18.00

Sezai Karakoç Şiir Dinletisi

3. Gün

22 Aralık Çarşamba

Saat: 12.00

Prof. Dr. Mehmet Samsakçı

Sezai Karakoç ve Yahya Kemal

Saat: 13.00

Ömer Lekesiz

İki Hayatın Berzahında Bir Şair: Sezai Karakoç

Saat: 14.00

Prof. Dr. Tahsin Görgün

Sezai Karakoç'un Düşüncesi'nde Zaman ve Mekan

Saat:15.00

Mustafa Özçelik

Sezai Karakoç'un Yunus'u

Saat 16.00

Dr. Gökhan Tunç

Çağdaş Bir Mesnevi: Leyla ile Mecnun

Saat: 16. 30

Doç. Dr. Münire Kevser Baş

“Düşünceden Estetiğe: Sezai Karakoç ve Diriliş”

Saat: 17.00

Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın

İki Bilge Aliya Ve Sezai Karakoç

Saat: 18.00

Prof. Dr Abdullah Uçman

Sezai Karakoç'un Şiiri ve Şiir Anlayışı Üzerine

Saat: 18.30

Seyfettin Ünlü

Sezai Karakoç ve Sufi Miras

Saat: 19.00

Sezai Karakoç Şiir Dinletisi

4. Gün

23 Aralık Perşembe

Saat: 10.30

Prof. Dr. Recep Şentürk

Muştu, Direniş ve Diriliş

Saat: 11.30

Prof. Dr. İsmail Güleç

Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz

Sezai Karakoç ve İstanbul

Saat: 13.00

Yüksel Kanar

Sezai Karakoç ve Siyaset

Saat: 14.00

Temel Hazıroğlu

Sezai Karakoç'un İktisat Anlayışı

Saat: 16.00

Prof. Dr. Şaban Sağlık

Sezai Karakoç Fikriyatının Anahtarı: Diriliş Kavramı

Saat: 16.30

Doç. Dr. Dursun Ali Tokel

Sezai Karakoç'un Fikriyatı

Saat: 18.00

Murat Er

Diriliş ve Erdem Sitesi: Sezai Karakoç'ta Şehir

Saat: 18.30

Bünyamin Yılmaz

Bedir Acar

Dergilerde Sezai Karakoç

Saat: 19.00

Sezai Karakoç Şiir Dinletisi

5. Gün

24 Aralık Cuma

Saat 15.00

Doç Dr. Bahtiyar Aslan

Sezai Karakoç'un Şiir Estetiği

Saat: 15.30

Dr. Alim Kahraman

Sezai Karakoç'un Düşüncesinde ve Sanatında Öne Çıkan Bazı Temalar ve Kavramlar

Saat: 16.00

Doç. Dr. Bedri Mermutlu

İslamcı Düşüncenin Diriltici Sesi: Sezai Karakoç

Saat: 17.00

İsmail Halis

Sezai Karakoç'un Haritası

Saat: 18.00

Dr. Yunus Emre Özsaray

Sezai Karakoç'un Hikâyesi ve Kurmacaya Dair Görüşleri

Saat 18.30

Sezai Karakoç Şiir Dinletisi

6. Gün

25 Aralık Cumartesi

Saat: 10.00

İbrahim Tığlı

Sezai Karakoç ve Afrika

Saat: 11.00

Prof. Dr. İsmail Kıllıoğlu

“Diriliş'in Türkiye'deki Ortamı”

Saat: 12.00

Dr. Mesut Koçak

Bir Kendilik Bilinci ve Varlık Tasavvuru Olarak Diriliş Düşüncesi

Saat 13.00

Yusuf Kaplan

Bir Kartalın Serüveni

Saat: 14.00

Dursun Çiçek

Çağdaş Bir Füsus: Yitik Cennet

Saat: 14.30

Dirilişe Adanmış Bir Ömür

Sibel Eraslan

Saat: 15.30

Mustafa Yürekli

Kısa Diriliş Tarihi ve Diriliş Dergisi

Saat: 16.00

Ercan Yıldırım

Cumhuriyet İslamcılığı ve Sezai Karakoç

Saat: 16.30

Ruhun Geometrisi Sezai Karakoç'un Coğrafyası

Ahmet Edip Başaran

Mehmet Özger

Saat: 17.00

Dr. Ahmet Murat

Sezai Karakoç ve Gelenek

Saat: 17.30

Şaban Abak

Sezai Karakoç ve İslam Dünyası

Saat 18.00

Festival Özel Oturumu

D. Mehmet Doğan

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan

Mahmut Bıyıklı

Saat: 19.00

Prof. Dr. Durmuş Günay

Sezai Karakoç'un Eğitim ve Üniversite Görüşü

Saat: 19.30

Sezai Karakoç Şiir Dinletisi

7. Gün

26 Aralık Pazar

Saat: 11.00

Sezai Karakoç ve Gençlik Özel Oturumu

Saat: 12.00

Gökhan Ergür

Sezai Karakoç Şiiri'nde Çocuk

Saat: 12.30

Recep Seyhan

Sezai Karakoç'un Piyesleri ve Hikayeleri

Saat: 13.00

Büyükdoğu'dan Dirilişe Necip Fazıl'dan Sezai Karakoç'a

Şakir Diclehan

Muzaffer Doğan

Saat: 14.00

İbrahim Durmaz

Sezai Karakoç'un Siyaset Tasavvuru

Saat: 15.00

Prof. Dr. Bedri Gencer

Celalden Cemale Sezai Karakoç

Saat: 15.30

Sadi Karademir

Sezai Karakoç ve Mehmet Akif

Saat: 16.00

Sezai Karakoç Bizi Niçin İlgilendirmeli?

Selahaddin Eş Çakırgil

Saat 16.30

Ferman Karaçam

Bir Uygarlık Savaşçısı olarak Sezai Karakoç

Recep Terler

Sezai Karakoç ve Ayasofya

Saat: 17.00

Sezai Karakoç'u Anlamak

Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan

Saat: 17.30

Tanıklıklar

Çağlayan Ömerustaoğlu

Fatma Gülşen Koçak

Zeynep Karaca

Fatma Ömerustaoğlu

Selvigül Şahin

Mekki Yassıkaya

Kamil Eşfak Berki

Dursun Ali Taşçı

Şeref Akbaba

Saat 19.00

Sezai Karakoç Şiir Akşamı

Sultanbeyli Oturumları

21 Aralık Salı

Saat: 11.00

Samed Karagöz

Sezai Karakoç ve Sanat

Saat: 14.00

Ali Emre

"Şiirimize İçerik ve İstikamet Aşısı: Hızırla Kırk Saat"

22 Aralık Çarşamba

Saat: 11.00

Sadettin Acar Sezai Karakoç'un Mirası

Zeki Bulduk: Yalnızlık Aşk ve İman Sezai Karakoç

Saat: 14.00

Aykut Nasip Kelebek

Sezai Karakoç Şiirinin Soy Ağacı

Zafer Acar

Sezai Karakoç ve İkinci Yeni

23 Aralık Perşembe

Saat: 11.00

Dr. Celâl Fedai

"Sezai Karakoç'un Poetik ve Politik Aksiyonu"

Saat: 14.00

Recep Garip

Sezai Karakoç'u Okumak

Harun Yakarer

Sezai Karakoç'un Balkon Şiiri Üzerine

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.