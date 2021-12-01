1200 yıllık genç bir mumya bulundu

Peru'daki arkeologlar, 800 ila bin 200 yaşında olduğuna inanılan ve iple bağlanmış bir mumya ortaya çıkardılar.

Mumya, Lima`nın yaklaşık 24 kilometre doğusunda, Cajamarquilla`daki kazı alanında yaklaşık üç metre uzunluğunda ve yaklaşık 1.4 metre derinlikte bir mezar odasında bulundu.

Kalıntıların, öldüğü sırada 18-22 yaşlarında, elleri yüzünü kapatmış bir erkeğe ait olduğu düşünülüyor.

Cajamarquilla projesinden sorumlu arkeolog Pieter Van Dalen, buluntuyu "tuhaf ve benzersiz" olarak nitelendirdi.

"Mumya Milattan Sonra 800 ile 1200 yılları arasında gömülmüş olmalı, yani en az 800 yaşında olacaktı" dedi.

San Marcos Üniversitesi`ndeki araştırmacılara göre, uzmanlar mumyanın bir tarafında, kemirgen ve köpeğe benzeyen iskeletler buldu.

Mezar odasında mısır ve diğer sebzelerin izleri bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.