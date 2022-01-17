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TIMETURK / GÜNDEM / Zülfü Livaneli'den Sezen Aksu'ya destek

Zülfü Livaneli'den Sezen Aksu'ya destek

Şarkıcı Sezen Aksu'nun büyük tepki çeken şarkı sözlerine sanatçı Zülfü Livaneli destek çıktı. Tepkilerin odağındaki Sezen Aksu'yu sahip çıkan Livaneli, 'Bu halkın bağrına bastığı Sezen Aksu’ya böyle haksız bir saldırı, saldıranı küçültür Sezen’i daha da büyütür' sözleriyle eleştirdi.

48 Dakika Önce
2022-01-17 15:58:45
Zülfü Livaneli'den Sezen Aksu'ya destek

"Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısının "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." şeklindeki sözleriyle dini değerlere hakaret ettiği öne sürülen ve büyük tepki çeken şarkıcı Sezen Aksu'ya sanatçı Zülfü Livaneli destek çıktı.

''SEZEN AKSU'YA HAKSIZ SALDIRI ONU DAHA DA BÜYÜTÜR''

Sosyal medya hesabından Sezen Aksu ile çekilen bir fotoğraf karesini paylaşan Livaneli şu ifadeleri kullandı:

''Sezen Aksu'ya şarkı sözlerinden dolayı bir linç kampanyası başlatıldı. Bu sözleri çarpıtanların, sanatla, kelimelerle, kültürle hiçbir ilgisi yok. Sanat deryasını, daracık siyaset pencerelerinden izleyip yorum yapıyorlar.

Cahil kelimesi halk şiirimizde, tecrübesiz genç, dünyayı görmemiş anlamında kullanılır. Neşet Ertaş'ın “Cahildim dünyanın rengine kandım” türküsünde olduğu gibi. Bir halk türküsünde “Ergen kız, cahil oğlan/ İnkardan gelinir mi” denildiği gibi.

Sezen'in de Adem ve Havva'nın cennetten atılmalarına yol açan hatayı gençliklerine ve bilmemeye bağlayan sözlerinden, hakaret anlamı çıkarmak ilkel bir zorlamadır. Ve bu halkın bağrına bastığı Sezen Aksu'ya böyle haksız bir saldırı, saldıranı küçültür Sezen'i daha da büyütür.''

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SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazı sosyal medya kullanıcıları Sezen Aksu'ya dini değerlere hakaret ettiği için dava açılması gerektiğini savunurken, Seda Sayan ve Mustafa Sandal da destek veren isimlerin arasında yerini aldı.

Mustafa Sandal, Sezen Aksu için şunları söylemişti:

''Sen otur oturduğun yerde! Gördüğüm kadarıyla bir gram aklın var onu da bu ülkenin en derin ozanlarından biri olan sanatçının ne dediğini anlamaya çalışmakla yakma güzel kardeşim. Bir şarkı sözünü böylesine çarptırmak akıl ve mantık dışıdır!"

Sezen Aksu'ya destek veren bir diğer isim Seda Sayan ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu:

"Sezen Aksu manevi değerimizdir, ayrıca o bir halk ozanıdır"

Sandal'ın ardından Demet Akalın, Gülben Ergen, Berkay Şahin, Bengü, Niran Ünsal, Simge Sağın, Defne Samyeli ve Aynur Aydın konuyla ilgili paylaşımlarda bulundu.

Sezen Aksu'nun tepkilere neden olan şarkısının sözleri:

Acısıyla tatlısıyIa

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak

Bin bahane bin oyun kurmak

Binmişiz bir aIamate

Gidiyoruz kıyamete

SeIam söyIeyin o cahiI

Havva iIe Ademe

Aha yine aha yine

Önümüz uçurum ardımız dağ

Aha yine aha yine

İIIe yanacağız

YanacakIar eIbette

Acısıyla tatlısıyIa

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak

Bin bahane bin oyun kurmak

GüI de var dikende

Aşk da var savaş da

Her şey hepimiz için

Kısmet hayatta

Aha yine aha yine

Önümüz uçurum ardımız dağ

Aha yine aha yine

İIIe yanacağız

YanacakIar eIbette

AcısıyIa tatIısıyIa

Ne şahene bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak

Bin bahane bin oyun kurmak

Yazın veda edişi

ŞöIenIerIere şarkıIarIa

BaharIarın geIişi

Kırmızı mor yeşiI la la

Ne şahane

Ne şahene bir şey yaşamak

AcısıyIa tatIısıyIa

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak

Ne şahene bir şey yaşamak

 

 

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