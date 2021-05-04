Zorunlu temel ihtiyaçlar neler? Marketlerde nelerin satışı yasaklandı?

17 günlük tam kapanma döneminde sadece pazar günleri kapalı olan marketlerle ilgili yeni bir genelge yayınlandı. Genelge ile marketlerde hangi ürünlerin satılacağı, hangi ürünleri satılmayacağı belirlendi. Genelge ile zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında ürün satışı yasaklandı. Kafası karışan vatandaşlar da zorunlu temel ihtiyaçlar neler, tam kapanmada marketlerde nelerin satışı yasaklandı, marketlerde hangi ürünlerin satışı serbest gibi sorular sormaya başladı. Peki marketlerde sigara satışı yasaklandı mı?

17 günlük tam kapanma döneminde sadece pazar günleri kapalı olan marketlerle ilgili yeni bir genelge yayınlandı. Genelge ile marketlerde hangi ürünlerin satılacağı, hangi ürünleri satılmayacağı belirlendi. Genelge ile zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında ürün satışı yasaklandı. Kafası karışan vatandaşlar da zorunlu temel ihtiyaçlar neler, tam kapanmada marketlerde nelerin satışı yasaklandı, marketlerde hangi ürünlerin satışı serbest gibi sorular sormaya başladı. Peki marketlerde sigara satışı yasaklandı mı?

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Market Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. Genelge yayımlandıktan sonra vatandaşlar zorunlu temel ihtiyaçlar neler, zorunlu temel ihtiyaçlar hangi ürünler diye araştırmaya başladı.

Zorunlu temel ihtiyaçlar neler?

Marketlerde Zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamında temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri satılabilecek.

Marketlerde hangi ürünler satılmayacak?

Genelgeye göre marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. Marketler 7 Mayıs'tan itibaren alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim gibi ürünleri satamayacak.

Marketlerde hangi ürünlerin satışı yasak?

Elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemesi, hırdavat, zücaciye… (7 Mayıs'tan itibaren)

Marketlerde hangi ürünlerin satışı serbest?

Gıda ve temizlik ürünlerinin yanısıra satışı serbest ürünler ise hayvan yemi, mama ve kozmetik ürünler (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç).

İçki satışı yasak

Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca içki satışı yasak olacak.

Sigara satışı yasak mı?

Marketlerde sigara satışının yasak olup olmadığına dair net bir açıklama yapılmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.