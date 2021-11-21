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Zonguldak'ta vahşet! Başı bedeninden kopmuş ceset bulundu

Zonguldak'ta insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Kentin Çaycuma ilçesinde bir kişinin cansız bedeni başı kopmuş halde bulundu.

13 Dakika Önce
2021-11-21 21:30:02
Zonguldak'ta vahşet! Başı bedeninden kopmuş ceset bulundu

Yapılan incelemede, cansız bedenin 70 yaşındaki Mustafa Keleş'e ait olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, kopan başı bulmak için çevrede arama yapıyor

Korkunç olayda, Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir cansız beden olduğu ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Olay yerine gelen ekipler, bir erkeğe ait başı kopmuş cansız bedenle karşılaştı. Yaptıkları incelemede, cansız bedenin Mustafa Keleş'e (70) ait olduğunu belirleyen ekipler, kopan başı bulmak için çevrede arama yapıyor.

Köylülerin ifadesine de başvuran ekipler, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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