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Zonguldak'ta maden ocağında göçük
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Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 1 işçi yaralandı.

3 Saat Önce
2022-05-01 16:00:29
Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ta Kırat mevkiinde faaliyet gösteren ruhsatsız maden ocağında göçük meydana geldi.

İddiaya göre maden işçisi Özaydın T.'nin ocakta çalıştığı sırada tavandaki göçme sonucu Özaydın T. göçükte mahsur kaldı.

Mesai arkadaşları tarafından göçükten yaralı olarak çıkartılan maden işçisi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan maden işçisinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi .

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