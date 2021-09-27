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Zincir marketler soruşturmasında sözlü savunma alınacak

Rekabet Kurulunun, Kovid-19 salgını sürecinde, zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumundaki üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürüttüğü soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 27 Ekim'de yapılacak.

28 Dakika Önce
2021-09-27 16:54:49
Zincir marketler soruşturmasında sözlü savunma alınacak

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, Kurul kararı uyarınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik açılan soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Konuya ilişkin sözlü savunma toplantısı, 27 Ekim Çarşamba saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, toplantı konusuyla ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 20 Ekim mesai saati sonuna kadar Kuruma başvurması gerekiyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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