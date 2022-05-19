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Zeytin Dalı bölgesinden acı haber!

Zeytin Dalı Harekât Bölgesi'nde havan saldırısının ardından yaralanan Uzman Onbaşı Haydar Şenel 6 gündür süren hayat mücadelesini kaybetti.

55 Dakika Önce
2022-05-19 09:14:31
Zeytin Dalı bölgesinden acı haber!

Milli Savunma Bakanlığı, altı gün önce Zeytin Dalı Harekât Bölgesi'nde havan saldırısı sonrası yaralanan Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in sabah saatlerinde şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Zeytin Dalı Harekât Bölgesi'nde, 13 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alınan P. Uzm. Onb. Haydar Şenel, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 19 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur” .

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