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TIMETURK / GÜNDEM / 'Zelenskiy yalnız başına ülkesini savunuyor! Herkese posta koyan o dünya liderleri neredeler?'

'Zelenskiy yalnız başına ülkesini savunuyor! Herkese posta koyan o dünya liderleri neredeler?'

Eski bir komedyen olan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in eleştirilmesine ilişkin olarak komedyen Şahan Gökbakar, ''Komedyen' Zelenskiy cesurca ve yalnız başına ülkesini savunuyor! Herkese posta koyan o dünya liderleri neredeler acaba?' diye sordu.

2 Saat Önce
2022-02-25 15:09:25
'Zelenskiy yalnız başına ülkesini savunuyor! Herkese posta koyan o dünya liderleri neredeler?'

Başta ABD Başkanı Biden olmak üzere dünya liderlerinin Rusya'nın Ukrayna işgal karşısında sadece açıklamalarla yetinmesi ve savaşı durduracak adımlar atmamasına tepkiler büyüyor.

Dünya liderlerinin Rusya karşısında hareketsiz kalmasına bir tepki de komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi.

Komedyen Şahan Gökbakar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bana ve diğer komedyenlere 'işte komedyen ülkeyi yönetince böyle olur, ülke işlerine burnunu sokma' diye yorum yazanlar; o 'komedyen' Zelenskiy cesurca ve yalnız başına ülkesini savunuyor! Asıl atıp tutan, herkese posta koyan o dünya liderleri neredeler acaba? Kim daha mert çıktı?" ifadesini kullandı.

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YORUMLAR (1)

ahsen

aynı zelensky avrupanın kirli yüzünü görmeyip yıllarca rusyaya kafa tutup rusyanın ülkesini işgal etmesine zemin sağlayan zelensky.lider geleceği doğru tahmin eden ve aldanmayandır

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