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Zelenskiy istifa iddiası doğru mu?

Zelenskiy istifa iddiası doğru mu? Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy 'Belki beni devlet başkanı olarak son görüşünüz olabilir.' cümlesiyle Avrupa Birliği (AB) liderlerine veda etti.

26 Dakika Önce
2022-02-25 22:01:43
Zelenskiy istifa iddiası doğru mu?

İsveç Başbakanı Mangdalene Başbakan Andersson, AB üyesi ülkelerin liderlerinin Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu nedeniyle Brüksel'de olağanüstü toplandığı zirve sonrası açıklamada bulundu.

Ülkesinin resmi haber ajansı TT'ye konuşan Andersson, Zelenskiy'nin bir sığınaktan zirveye katıldığını, toplantının bitişinde, "Belki beni devlet başkanı olarak son görüşünüz olabilir." diyerek kendilerine veda ettiğini anlattı.

Zelenskiy istifa iddiası doğru mu?

Zelenskiy'nin istifa ettiğine ilişkin haberlerin aslı yoktur. "Belki beni devlet başkanı olarak son görüşünüz olabilir." sonrasında gündemde bu konu konuşulmaya başlandı.

Kaynak: Hürriyet .

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