Zelenskiy ile Akşener arasındaki fark

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Ukrayna lideri Zelenskiy ile İYİ Parti lideri Akşener arasındaki farkı yazdı. Hakan, 'Zelenskiy, Türkiye’nin Ukrayna’ya verdiği desteği yeterli buluyor... Akşener ise...Türkiye’nin Ukrayna’ya desteğini yeterli bulmuyor... Türkiye’nin denge politikası izlemesinden hiç memnun değil..' dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Türkiye'nin izlediği denge politikasını övdüğünü belirten Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Ahmet Hakan, "İYİ Parti Lideri Akşener ise Türkiye'nin denge politikası izlemesinden hiç memnun değil... Rusya'ya kafa tutulması gerektiğini savunuyor.." dedi.

Ahmet Hakan'ın bugünkü 'Zelenski ile Akşener arasındaki fark'' başlıklı yazısı şöyle:

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile Türkiye'deki muhalefet lideri Meral Akşener arasında...

Şöyle bir fark var:

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Zelenski...

Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği desteği yeterli buluyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı her fırsatta övüyor... Türkiye'nin izlediği denge politikasına laf etmiyor... “Niye Rusya'ya yaptırım uygulamıyorsunuz?” demiyor...

Akşener ise...

Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğini yeterli bulmuyor... Türkiye'nin denge politikası izlemesinden hiç memnun değil... Rusya'ya kafa tutulması gerektiğini savunuyor... Türkiye'nin de Rusya'ya yaptırım uygulamasını istiyor...

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Kısacası...

Zelenski memnun... Akşener huzursuz...

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Neydi Abdullah Gül'ün o meşhur tweet'i?

Hah! Buldum.

Şuydu:

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İnsan gerçekten hayret ediyor.

DUDAK UCUYLA DA OLSA ‘İYİ OLDU BE' DESEN NE OLUR

ANTALYA'daki buluşmayı...

NATO alkışladı, Avrupa takdir etti, Biden övdü, dünya medyası manşete çekti, insanlık umutla izledi.

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Bizim muhalefet ise...

Ya laf soktu ya da hiçbir şey olmamış gibi yaptı.

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Doğruya, güzele, iyiye; doğru, güzel, iyi demek...

Çok önemli bir erdemdir.

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Ayrıca şöyle bir faydası da olur:

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Eğriye, çirkine, kötüye; eğri, çirkin, kötü dediğin zaman...

Sözünün kıymeti artar.

MACRON HAHAHA

MACRON'un siyasi rakiplerinden biri, Macron'la ilgili şöyle bir yorum yapmış:

“Elinde telefon, sürekli birilerini arıyor. Ama Ruslar ve Ukraynalılar gidip Antalya'da görüşüyor. Beceriksiz.”

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Çok güldüm, çok. Hahaha! Hâlâ gülüyorum.

UZUN SORU KISA CEVAP

- UZUN SORU: Aktif siyasete katılmasıyla Türkiye'deki mevcut siyasi dengeyi milim oynatamayacak siyasi aktör kim olabilir? Aklınıza gelen ismi fısıldar mısınız hocam? .