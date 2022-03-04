Sabah başyazarı Mehmet Barlas, 'Ukrayna'nın şu an bağımsızlığını temsil eden Zelenski'nin önemli bir devlet adamı olmadığı da kesin. Şartlar onu buraya getirmiş' dedi.

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Ukrayna'nın şu an bağımsızlığını temsil eden Zelenski'nin önemli bir devlet adamı olmadığı da kesin" görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Ukrayna'nın şu an bağımsızlığını temsil eden Zelenski'nin önemli bir devlet adamı olmadığı da kesin. Şartlar onu buraya getirmiş. Bu arada acaba direnişe zorlamak için vatandaşlarına zorbalık da yapıyor mu? Zelenski yasakladığı için Ukrayna'da erkeklerin eşleriyle birlikte yurtdışına çıkabilmeleri mümkün değil. Çok zavallı ve acıklı bir durum." düşüncesini dile getirdi. .