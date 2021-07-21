'Zeki Müren ve MİT işbirliği yapıyordu' iddiası

Yıllar önce hayatını kaybeden Zeki Müren ile ilgili daha önce hiç duymadığınız bir bilgi oraya çıktı.

Dünyada sanat insanları, sadece hayranları, toplum ve sanat camiası için değil istihabarat örgütleri için de büyük önem atfediyor. Uzak ve yakın tarih, bunun canlı örnekleri ile dolu.

Sizle bugün belki de daha önce hiç gündeme gelmemiş bir sanatçı-istihbarat örgütü işbirliğinin hikayesini paylaşacağız. Hikayemizin iki kahramanı var. Birisi, meşhur Zeki Müren.

Diğeri ise, MİT'in efsane isimlerinden Hiram Abas.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler'e göre Zeki Müren, Kıbrıs Harekatı döneminde MİT ile kritik bir konuda iş birliği yaparak Türkiye'ye büyük hizmet vermiş. Yunanistan'ın askeri durumu ve hazırlıkları için istihabart toplaması için Yunanistan'a gönderilir MİT'in efsane ismi Hiram Abas.

Ne yapar eder, iki Yunan askerini kendisine, Türkiye Cumhuriyeti devletine hizmet eder hale getirir. Ardından önemli bir Yunan sanatçı ile tanışır. O sanatçının en büyük hayallerinden biri de "Zeki Müren ile tanışmak"tır.

"Tamam" der Hiram Abas, "Çok kolay! Sizi hemen tanıştırayım". İşte bu noktadan sonra romanlara taş çıkartacak bir istihbarat operasyonu başlar Zeki Müren'in katkısıyla...

Gelin, hikayeyi Ergün Diler'den dinleyelim:

'Yıllar önce efsane MİT'çi olarak bilinen Hiram Abas görev için Yunanistan'a gönderildi.

Kıbrıs Harekatı'ndan önce... Savaş kapıya dayanmıştı ve Yunanistan'la ilgili alınacak, toplanacak her türlü istihbarat büyük önem taşıyordu. Devlet her zaman gerekeni yapardı.Bilmezdik, duymazdık.

O zaman da şimdi de...

Yunanistan'da da, Yüksekova'da da...

Hiram Abas Yunanistan'a gidince orada iki askeri kendine bağlamayı başardı. Yunan ordusuyla ilgili ciddi istihbarat topluyordu.

Aldığı bilgileri KRİPTOLARLA Ankara'ya iletiyordu. Sonra çok önemli bir sanatçıyla tanıştı. Tanıştığı isim Yunan DEVLETİ tarafından çok saygı duyulan biriydi. ZEKİ MÜREN hayranıydı. Abas, "İsterseniz hemen tanıştırabilirim!" teklifini yaptı. Yunanlı şaşırdı. Hemen organizasyon başladı. Zeki Müren tam bir hafta YAT'la kendisine hayran olan sanatçıyla MAVİ TUR'a çıktı.

Zeki Müren konuk olduğu YAT ile gezerken gideceği yerlerin koordinatları MİT tarafından veriliyordu.

Müren'in yanına konulan fotoğrafçı/ istihbaratçı da en gizemli koylarda en mahrem fotoğrafları çekerek merkeze yolluyordu.

Zeki Müren, MİT'e büyük katkı vererek Yunan ordusunun EGE'deki hazırlıklarını belgeliyordu. Bu nedenle füze rampaları, askeri birliklerin hareketliliği çok özel çekimlerle tespit ediliyordu. O günün şartlarında çok önemli bir hizmet yapılıyordu.

Zeki Müren de MİT de bunu bilir ve kimseyle paylaşmazdı. İstihbarat örgütleri zaten ÜNLÜisimleri o gün de bugün de kullanmayı severdi. Şimdi de çok ilginç isimlerin önemli görevler yaptığını sezebiliyorum!

Neyse...

O gün alınan bilgiler nasıl değerliyse şimdi de PKK'ya karşı, onların arkasındaki güçlere karşı alınan bilgiler de hayati önemde...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.