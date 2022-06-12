DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,1113 ₺

EURO

18,0195 ₺

ALTIN

1.029,96 ₺

BİST

2.543,10 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / ZARA'nın skandal reklamı sosyal medyayı ayaklandırdı

ZARA'nın skandal reklamı sosyal medyayı ayaklandırdı

İspanya merkezli giyim markası ZARA'nın reklamı sosyal medyayı ayaklandırdı. Sandaletleri ekmeklerin üstüne konumlandıran dev giyim markasına yönelik binlerce tepki tweeti atıldı. Yaşananlara kayıtsız kalamayan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, 'Allah size o ekmeğin kırıntısını nasip etmesin.' dedi.

1 Saat Önce
2022-06-12 15:09:41
ZARA'nın skandal reklamı sosyal medyayı ayaklandırdı

Dünyanın en büyük giyim şirketlerinden biri olan ZARA, internet sitesinden satışa sunduğu deri sandaletin görselinde ekmekleri kullandı. 50 euroya satılan ürünün görselinde, ekmeklerin üstüne sandaletler yerleştirildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sandaletlerle ekmeğin üzerine basıldığı görsele sosyal medyadan tepki yağdı. Kullanıcılar görseli büyük bir saygısızlık olarak nitelerken ZARA'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. #zarahaddinibil etiketiyle Twitter'da paylaşım yapan kullanıcılar, ZARA'nın yaptığı hatadan bir an önce dönmesini istedi.

ekmek

İşte yapılan yorumlardan bazıları:

pay_3

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe de yaşanan skandala tepkisiz kalamayarak sosyal medya hesabından art arda paylaşımlarda bulundu. Tilbe, "Allah size o ekmeğin kırıntısını nasip etmesin. Kapansın ZARA kendi memleketine gitsin , Allah orada versin cezalarını bize bulaştırmasın. Nimet sizi çarpsın , ayaklar altında siz kalın İnşallah ve inşallah. Dünyada ve ülkemizde o kadar aç ve muhtaç varken , ekmeğe bu hakaret nasıl yapılır?, Allah sorsun , alçaklar." ifadelerini kullandı.

tilbe

 Ekran Resmi 2022-06-12 15.18.27

Ekran Resmi 2022-06-12 15.18.36

Ekran Resmi 2022-06-12 15.18.45

Ekran Resmi 2022-06-12 15.18.52

Ekran Resmi 2022-06-12 15.19.04

Ekran Resmi 2022-06-12 15.21.38

Ekran Resmi 2022-06-12 15.21.50

Ekran Resmi 2022-06-12 15.23.53

Ekran Resmi 2022-06-12 15.24.01

Ekran Resmi 2022-06-12 15.24.17

Ekran Resmi 2022-06-12 15.24.57

Ekran Resmi 2022-06-12 15.31.30

Ekran Resmi 2022-06-12 15.31.50

Ekran Resmi 2022-06-12 15.32.12

Ekran Resmi 2022-06-12 15.35.40 .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş