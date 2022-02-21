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TIMETURK / GÜNDEM / 'Zampara Seyfettin' filmiyle tanınmıştı, elendiği soru şaşırttı

'Zampara Seyfettin' filmiyle tanınmıştı, elendiği soru şaşırttı

ATV'deki Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına, 'Zampara Seyfettin' filmiyle tanınan oyuncu Osman Cavcı damga vurdu. 60 yaşındaki Osman Cavcı, yarışmada başarılı bir performans sergiledi. Ancak ünlü oyuncu Osman Cavcı sinemayla ilgili bir soruda ise elendi.Fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e, bu hafta 'Zampara Seyfettin' filmiyle tanınan oyuncu Osman Cavcı katıldı. 60 yaşındaki Osman Cavcı, yeni haliyle dikkatleri üzerine çekerken elendiği soru herkesi şaşırttı. Hababam Sınıfı sorusunda elenen Cavcı, yarışmadan 30 bin liralık ödülle ayrıldı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

2 Saat Önce
2022-02-21 12:04:07
'Zampara Seyfettin' filmiyle tanınmıştı, elendiği soru şaşırttı

ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına, bu hafta "Zampara Seyfettin" filmiyle tanınan oyuncu Osman Cavcı katıldı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışma programıyla yeniden ortaya çıkan 60 yaşındaki Osman Cavcı, son haliyle herkesi şaşırttı. Ancak Cavcı'ya yöneltilen bir soru seyircileri daha da şaşırttı.

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30 BİN LİRA ÖDÜLLE AYRILDI

"Tosun Paşa filminde Hababam Sınıfı film serisinde hangi dersin öğretmeni olan bir karakter yer almamıştır?" sorusunda çift cevap jokeri hakkını kullanan Cavcı, felsefe ve fizik şıklarını seçti. Ancak 100 bin TL'lik sorunun doğru yanıtı ise tarih çıktı.

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Cavcı, "Bilmek zorunda olduğum bir soruydu, bilmeliydim. Doğru yanıtlayamadığım için üzgünüm" dedi.

Böylece Osman Cavcı, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından 30 bin TL para ödülü ile ayrıldı.

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ZAMPARA SEYFETTİN FİLMİ HAKKINDA

Zampara Seyfettin, yönetmenliğini Ünal Küpeli'nin üstlendiği, 1995 yapımı bir Türk filmidir. Güldürü türündeki bu televizyon filminin başrollerini Osman Cavcı ve Dilek Pamirtan paylaşmıştır.

Cavcı'nın yarıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

 

 

 

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