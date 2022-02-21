'Zampara Seyfettin' filmiyle tanınmıştı, elendiği soru şaşırttı

ATV'deki Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına, 'Zampara Seyfettin' filmiyle tanınan oyuncu Osman Cavcı damga vurdu. 60 yaşındaki Osman Cavcı, yarışmada başarılı bir performans sergiledi. Ancak ünlü oyuncu Osman Cavcı sinemayla ilgili bir soruda ise elendi.Fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e, bu hafta 'Zampara Seyfettin' filmiyle tanınan oyuncu Osman Cavcı katıldı. 60 yaşındaki Osman Cavcı, yeni haliyle dikkatleri üzerine çekerken elendiği soru herkesi şaşırttı. Hababam Sınıfı sorusunda elenen Cavcı, yarışmadan 30 bin liralık ödülle ayrıldı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.