Zamlar sigara içenleri nasıl etkiledi? Pandemide sigara içme alışkanlığı azaldı mı? Sigaraya ne kadar harcanıyor?

Sigaraya yapılan zamlar tüketime nasıl yansıdı? Sigaraya ortalama ne kadar harcanıyor? Pandemi sigara içme alışkanlığını ne derece etkiledi?

2021 yılı içerisinde ve 2022 yılı başında sigaraya pek çok kez zam geldi. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık 2021 için yıllık enflasyon oranını ise yüzde 36,08 olarak açıkladı.

Peki bu zamlar sigara içenleri nasıl etkiledi?

Dünyada ve ülkemizde önemli sağlık sorunlarına yol açan sigaranın zararları herkes tarafından bilinen bir gerçek… Uzmanlar birçok defa bu konuda araştırma ve bilgilendirme yaparak uyarılarda bulunuyor...NG Araştırma 4-6 Ocak 2022 tarihleri arasında, benderimki.com aracılığıyla 15 yaş üzeri Türkiye geneli 1768 kişinin katıldığı bir kamuoyu araştırma yaparken ortaya ilginç sonuçlar çıktı. yaptı.

Sigara içenlerin oranı nedir?

Katılımcıların yüzde 47'si sigara içerken, yüzde 53'ü sigara içmediğini belirtti.

Sigara içtiğini belirten her 4 kişiden 3'ü zamların sigara tüketimini azaltmadığını düşünüyor. Zamların sigara tüketimini azalttığını düşünenlerin %61'i koronavirüs sonrasında sigara tüketiminde değişiklik olmadığını söylüyor

Sigara içme yaşı düştü mü?

Yaşlara göre sigara içme oranını incelediğinde, lise çağında olan 15-18 yaş aralığındaki her 3 katılımcıdan 1'inin sigara içtiğini belirtiyor.

Katılımcıların yüzde 53'ü günde 1 paket veya daha fazla sigara içtiğini belirtti. 1 paket sigaraya ortalama 20 TL harcanıyor.

Pandemi sigara alışkanlığını ne kadar etkiledi?

10 kişiden 7'si sigara içme alışkanlığında bir değişiklik olmadığını belirtti. 2'si sigarayı azalttığını ifade ederken 1'i artırdığını söyledi.

Her 4 kişiden 1'i sigaraya aylık 600 TL üzerinde harcama yaptığını belirtti!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.