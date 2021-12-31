'Zam yapan çoğu firmalar TÜSİAD üyesi, Kılıçdaroğlu gidip TÜSİAD’a baskın yapsaydı'

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kurumların kapısına davetsiz gidip açıklama yapmasına tepki gösteren Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu, “Bu petrol ürünlerine, gıda ürünlerine zam yapan çoğu firmalar TÜSİAD üyesi değil mi? TÜSİAD'a hesap sorsaydı. TÜSİAD'a geliyorum diyerek baskın yapsaydı” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Milli Eğitim Bakanlığı kapısı önünde yaptığı basın açıklamasına tepkiler sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun 'şov' yaptığını söyleyen Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu, "Kurumları değil, zam yapan firmaları, benzin istasyonlarını, marketleri, TÜSİAD'ı bas. Kılıçdaroğlu gıda üretenlerin İstanbul'daki merkezlerini bassaydı milletten çok daha fazla oy alırdı.." dedi.

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Hande Fırat moderatörlüğünde yapılan Gece Görüşü programında daha önce randevu talebine yanıt gelmeden TÜİK'e giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kez de Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmesi tartışıldı. Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kurumların kapısında şov yaptığını söylediği Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Cevizoğlu, şu ifadeleri kullandı:

- TÜİK'i basarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nı basarak falan değil. Bak basmak kelimesini kullanıyorum, bak baskın yapmak. Böyle bir şey olabilir mi ya.

- Benzin istasyonlarına giderek benzin fiyatlarını protesto etseydi, TÜSİAD'ı telefonla aramak, TÜSİAD'dan emir almak yerine TÜSİAD üyelerine haddini bildirseydi.

- Bu petrol ürünlerine, gıda ürünlerine zam yapan çoğu firmalar TÜSİAD üyesi değil mi? TÜSİAD'a hesap sorsaydı 'Niye bunu yapıyorsun' diye. TÜSİAD'a geliyorum diyerek baskın yapsaydı.

- Bunlar biraz taktik, strateji istiyor. TÜSİAD'ın önünde süt dökmüş kediye döneceksiniz, bu tarafta bürokrata şov yapacaksınız. Böyle bir şey olabilir mi ya.

- Gıda üretenlerin İstanbul'daki merkezlerini bassaydı milletten çok daha fazla oy alırdı...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.