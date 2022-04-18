Zafer Partisi'ne kapatma davası

Genel başkanlığını Ümit Özdağ'ın yaptığı Zafer Partisi'yle ilgili kapatma davası açıldığı iddia edildi.

Tele 1'de yer alan habere göre mülteci meselesiyle ilgili kışkırtıcı açıklamalarda bulunan Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi hakkında kapatma davası açıldığı iddia edildi.

Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı, Twitter hesabından Dr. İhsan Şenocak'ın mesajını alıntılayarak, “Türk'e düşman olan senin gibilerin vatanı bu cennet ülke değil Arap çölleridir. Ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde yaşayıp bu kadar Türk düşmanı olanları da unutmayacağız. Sığınmacılardan sonra sıra size gelecek. Gerekirse zorla!” paylaşımında bulundu.

YARGITAY'A KAPATMA BAŞVURUSU

Avukatlar Ömer Faruk Ceylan, Cengiz Yılmaz, Mehmet Mustafa Özünver ve Musab Özkan ile Yakup Özünver, Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'a yönelik paylaşımda bulunan Zafer Partisi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunarak basın açıklaması yaptı. Açıklamada şunlar ifade edildi:

“Bu ırkçı, saldırgan, ötekileştirici köhne zihniyetin 21. yüzyılda hala devam ediyor olması ciddi bir sorun teşkil etmektedir. İhsan Şenocak Hoca, malumunuz ülkemizin yetiştirdiği çok değerli bir ilim adamıdır. İslami ilimler alanındaki çalışmaları, gerek Müslüman halkımız gerekse de genişçe bir akademik camia tarafından sürekli taktirle takip edilmekte ve birçok çalışmada kaynak kabul edilmektedir. Bu noktada, İslam Alimlerine karşı hazımsızlık, Hz Muhammed (SAV) dönemindeki müşriklerden, günümüze kadar her dönemde olmuştur.” ifadeleri kullanıldı. Fakat şu husus iyi bilinmelidir ki, burası bir Müslüman ülkesidir ve bir hukuk devletidir. Kimsenin babasının çiftliği değildir.

Herkes hukuk karşısında haddini hududunu bilmek zorundadır. Anayasa'da 68/4'e göre, siyasî partiler eylemleriyle, insan haklarına, hukuk devleti ve demokratik cumhuriyet ilkelerine uygun davranmalı, herhangi bir diktatörlüğü savunmamalı ve yerleştirmeyi amaçlamamalı, suç işlenmesini teşvik etmemelidir.

Bu nedenle bir siyasi partinin başındaki şahsın, İhsan Şenocak Hoca'ya karşı; ırkçı, saldırgan, ötekileştirirci, hedef gösterici, tehdit edici söylemleri, siyasi parti kapatılma nedenleri olarak düzenlenen Anayasa'nın 68/4 maddesini her yönüyle ihlal etmiştir. Ayrıca ilgili şahıs, daha da ileri giderek, adeta hukuku hiçe saymış, “Gerekirse zorla…!” demekten de geri durmamıştır. Bu yönüyle de tehlike oluşturmaktadır. Zira Anayasa'da 68/4 çerçevesinde, bir diktatörlük savunulduğu ve amaçlandığı ve de suça teşvik edildiği açıkça anlaşılmaktadır.

Bu nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kapatma dosyasını hazırlayıp yasal süreci başlatması için talepte bulunduk. Bununla birlikte iş bu söylemler, Anayasa Madde 24'te düzenlenen “Din ve Vicdan Hürriyeti”, Anayasa Madde 25'te düzenlenen “Düşünce Kanaat Hürriyeti” ve Anayasa Madde 26'da düzenlenen “Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti” hükümlerinin açıkça ihlali niteliğindedir

Ayrıca bir siyasi partinin başında olması hasebiyle Toplumun belli bir kesimine hitap eden bir şahsın bu tarz söylemleri, TCK 216'da düzenlenen “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etmek” ve TCK 106'da düzenlenen “Tehdit” suçlarını oluşturmuştur.

Tüm bu hukuki ihlallere karşı, Cumhuriyet savcılarımızı göreve davet ediyoruz. Bizler de avukat meslektaşlarımızdan oluşan genişçe bir hukukçu kitlesi ile tüm yasal sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı buradan ifade etmek istiyoruz.”

Aydınlık .