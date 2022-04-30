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TIMETURK / GÜNDEM / Zafer Partisi'nde deprem! ''Süleyman Soylu'' tweeti istifa getirdi

Zafer Partisi'nde deprem! ''Süleyman Soylu'' tweeti istifa getirdi

Zafer Partisi Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral’ın iki yıl önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifası sonrası paylaştığı tweeti bazı kullanıcılar tarafından tekrar gündeme getirildi.

2 Saat Önce
2022-04-30 11:20:39
Zafer Partisi'nde deprem! ''Süleyman Soylu'' tweeti istifa getirdi

Soral yaşanan tartışmaların ardından gece saatlerinde Zafer Partisi'nden ayrıldığını duyurdu.

Soral, 12 Nisan 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da etiketleyerek yaptığı paylaşımda Soylu'nun istifasının kabul edilmemesi gerektiğini ifade etmişti. Soral'ın bu açıklaması iki yıl sonra Twitter'da yeniden gündeme getirildi.

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Bu gelişmelerin ardından Twitter hesabından bir açıklama yapan Soral şunları yazmıştı:

''Dün önce ünlü bir FETÖ'cüyü, sonra İYİ Parti ve CHP'yi eleştirdim. 10 dakika sonra isimsiz 50 kadar hesap 2 yıl önce S.Soylu ile ilgili yazdığım bir tweeti dolaşıma soktu. Ardından bir grup açıkla başlığı altında hakarete başladı. Şimdi önce konuyu açalım.

Süleyman Soylu o dönem PKK ile mücadele ediyor, ancak AKP içindeki “açılımcı” zihniyet ve Pelikan grubu-Berat Albayrak tarafından tasfiye edilmeye çalışılıyordu. Omuz atma dönemi hatırlanacaktır. Soylu ise PKK ile mücadelesi sebebiyle güvenlik bürokrasisinden destek görüyordu.

O anda görevden ayrılması terörle mücadeleyi kesintiye uğratacak, güvenlik politikalarının açılımcılar, Pelikan grubu-Berat Albayrak tarafından şekillendirilmesi sonucunu doğuracaktı. Yani kısaca yerinde kalsın dedim. Ne oluyoruz? Ne var bunda? Geçmişimiz ortada.

Bizim için terör ile mücadele, Türk devleti ve Türk milletinin çıkarı siyaset üstüdür. Dün yazan hesapları, kendisini Zafer Partili olarak tanıtanları dikkatle not aldım. Durumu anlayamamış, gerçekten merak eden varsa, onlar için bu notu paylaşmış olayım.”

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