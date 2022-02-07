Zack King Türk Hava Yolları reklamı | Türk Hava Yolları reklam filmi Zack King ile çekildi!

Zack King Türk Hava Yolları reklamı | Türk Hava Yolları ile anlaşan Zack King, dijital kurgu teknikleriyle 4 dakikalık bir reklam filmi çekti. Dünya çapında tanınan King'in videosu çok sevildi. İşte merak edilen Zack King Türk Hava Yolları reklam filmi...

Zack King Türk Hava Yolları reklamı | Türk Hava Yolları ile anlaşan Zack King, dijital kurgu teknikleriyle 4 dakikalık bir reklam filmi çekti. Dünya çapında tanınan King'in videosu çok sevildi. İşte merak edilen Zack King Türk Hava Yolları reklam filmi...

Türk Hava Yolları reklam filmi Zack King ile çekildi!

Türk Hava Yolları, dijital kurgu uzmanlığıyla dünya çapında tanınan Zack King ile reklam filmi çekti. Zack King'in teknikleriyle çekilen filmin içerisinde Türkiye adına birçok küçük mesaj da yerleştirilmiş. Türk Kahvesi, bu detayların en güzeli gibi görünüyor.

Zack King Türk Hava Yolları reklamı

Türk Hava Yolları resmi Youtube hesabından paylaştığı 4 dakikalık videonun açıklama kısmında; "Zach King'in İstanbul Havalimanı'nda kullandığı sihirli kısayollar ile bambaşka bir uçuş deneyimi sizi bekliyor." sözlerine yer vardi.

Türk Hava Yolları Resmi Sayfalarında da Yayınlanan Reklamı İzlemek İçin TIKLAYINIZ... .