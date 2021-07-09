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TIMETURK / GÜNDEM / ‘Z kuşağı kime oy verecek’ anketi

‘Z kuşağı kime oy verecek’ anketi

Araştırma şirketi Metropoll Araştırma’nın ‘Z kuşağı kime oy verecek’ anketinin sonuçlarını paylaşan Melih Altınok, söz konusu kitlenin homojen bir kitle olmadığına dikkat çekti

3 Saat Önce
2021-07-09 12:01:26
‘Z kuşağı kime oy verecek’ anketi

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‘Z kuşağı kime oy verecek' anketi

1996 sonrası doğumluları kapsayan Z kuşağından homojen bir kitleymiş gibi bahsetme modası var.

"Z kuşağı yaratıcıdır, muhaliftir, araştırmacıdır, 100 metreyi 13 saniyenin altında koşar, attığını vurur, çektiğini uzatır" türünden analizler havada uçuşuyor...

Defalarca yazdım... Bu "sosyolojik" ve "politik" tespitlerin astroloji yorumlarından hallice olduğunu düşünüyorum. Zira diğer yaş gruplarındaki bireyler gibi, Z kuşağına dahil edilen gençlerin de farklı kişilik özelliklerine ve eğilimlere sahip oldukları ortada.

Ve Z kuşağının 2023 seçimlerinde, diğer yaş gruplarındaki seçmenden farklı siyasi refleksler göstereceğine dair somut veriler de yok.

Tam aksine, muhalefete yakın diye bildiğim Metropoll Araştırma'nın yaptığı son anket de Z kuşağı efsanesi üzerinden "tiktok" seviyesine indirilen siyaseti sarsıp kendine getirecek cinsten...

Anket sonuçlarına göre, 2018 yılındaki milletvekili seçimlerinde yaşları tutmadığı için oy kullanamayan gençlerin birinci tercihi, genel seçmenin tercihiyle uyumlu. Birinci yine AK Parti. İkinci CHP, üçüncü MHP, dördüncü İyi Parti, beşinci de HDP!

Liderleri, Z kuşağının uzaydan geldiğine inandıran danışmanların, uzmanların, iletişimcilerin dikkatine.

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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