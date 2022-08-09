DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,9479 ₺

EURO

18,3612 ₺

ALTIN

1.033,74 ₺

BİST

2.786,73 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / Yüzerek Yunan adalarına kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

Yüzerek Yunan adalarına kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yüzerek Yunan adalarına kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 2 eski asker, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

2 Saat Önce
2022-08-09 13:01:50
Yüzerek Yunan adalarına kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

Bodrum'da dün gece saatlerinde İstanköy Adası'na yüzmeye çalışan 2 kişi olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, 2 şüpheliyi bota aldı. Yapılan kimlik kontrolünde, şüphelilerin FETÖ üyesi eski askerler L.Ç. ve H.C. olduğu tespit edildi. Yunan adalarına kaçmaya çalıştıkları belirlenen, biri astsubay diğeri ise üsteğmen 2 eski asker, Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. DHA

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş