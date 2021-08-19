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TIMETURK / GÜNDEM / Yüz yüze eğitim' kapsamında PCR testleri devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacak

Yüz yüze eğitim' kapsamında PCR testleri devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz yüze eğitim kapsamında istenecek zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını açıkladı.

2 Saat Önce
2021-08-19 22:09:41
Yüz yüze eğitim' kapsamında PCR testleri devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacak

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'na dair açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.

"Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak" sorusuna Koca, "Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak." yanıtını verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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