DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
YKS Başvuruları başladı mı? YKS Başvuru ücreti ne kadar? 2022
YÖK Başkanı Özvar'dan ''baraj'' açıklaması: Bu sınavsız üniversite demek değil
Serdar Ortaç'ın vasiyeti ne? Serdar Ortaç vasiyetinde kaç para var?
Eda Ece kaç yaşında? kimdir? Eda Ece Maske Kimsin Sen için ne açıklama yaptı?
'Davutoğlu'ndan Enver Paşa çıkmaz, Ali Babacan da, Talat Paşa olmaz'
Sevgililer Günü mesajları 2022 | Kısa, anlamlı, romantik, sevgililer günü sözleri ve notları
Haftalık vaka sayısı açıklandı! Kırklareli yine zirvede
Sercan Dikme kimdir? Sercan Dikme hangi takımlı, kaç yaşında?
Teşkilat 34. bölüm tek parça izle | Teşkilat'ta neler oldu? Teşkilat yeni bölüm (34) full HD izle
Banka dekontuna ‘haram olsun’ yazan eski kocaya tazminat cezası
YUVAM sisteminde stopaj sıfırlandı
Hangi ürünlerde KDV indirildi? KDV indirimi hangi ürünlere yapıldı? Fiyatı düşecek ürünler hangileri?
Salgın dönemiyle beraber yeni dünya düzeninde amatör bisikletçi sayısı artıyor
Yargı 20. bölüm tek parça izle | Yargı son bölümde neler oldu? Yargı yeni bölüm
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran yarışmacı: Buraya neden geldim bilmiyorum

TIMETURK / GÜNDEM / YUVAM sisteminde stopaj sıfırlandı

YUVAM sisteminde stopaj sıfırlandı

Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım (YUVAM) hesaplarından faydalanmak isteyenler için stopaj sıfırlandı.

54 Dakika Önce
2022-02-14 10:23:45
YUVAM sisteminde stopaj sıfırlandı

Döviz ve altın birikimi olan tüzel kişiler ile Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım (YUVAM) hesapları kapsamında döviz birikimlerini Türkiye'de değerlendirmek isteyen Türk vatandaşları, kur korumalı sistem kapsamında, Türk lirası cinsinden vadeli hesaplara dönüştürdükleri hesaplardan elde edecekleri gelirlerde yüzde sıfırlık stopaj teşvikinden yararlanabilecekler.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Daha önce yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla 21 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mevcut döviz tevdiat hesapları ve 28 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mevcut altın hesaplarının Türk lirası cinsinden vadeli hesaplara dönüştürülmesi durumunda, dönüştürülen hesaplardan elde edilen faiz gelirlerinde stopaj oranı yüzde sıfır olarak belirlenmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından daha sonra yapılan düzenlemelerde ise tüzel kişilerin, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mevcut döviz ve altın hesapları ile YUVAM sistemi kapsamında ilerleyen dönemlerde bankalarda açılacak döviz hesapları için de kur korumalı mevduat sisteminden yararlanabilecekleri duyurulmuştu.

Bugün yapılan değişikle tüzel kişiler ve YUVAM hesapları kapsamında döviz birikimleri bulunan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının da kur korumalı sistem kapsamında yüzde sıfırlık stopaj teşvikinden faydalanabilmelerine imkan tanındı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş