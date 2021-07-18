Eğitim sistemini eleştiren Yeni Şafak Yazarı Yusuf Kaplan, “Zihnî işgal, millî güvenlik meselesine dönüşmek üzere!” dedi.

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, bugünkü, "Fiîlî işgale izin vermedik ama zihnî işgal millî güvenlik meselesine dönüşmek üzere!" başlıklı yazısında Türkiye'deki eğitim sistemini eleştirdi.

Toplumun bütün müşterekleri, ortak değerleri hızla yok olduğunu yazan Kaplan, “Bu ülke fiilen işgal edilmedi ama zihnen işgal edildi. Bu işgal, bütün hızıyla, bütün yıkıcılığıyla sürüyor hâlâ! 15 Temmuz fiilî bir işgal girişimiydi; millet bu saldırıyı püskürttü ama zihnî işgal'in pençesinde kıvranıyor ürpertici bir şekilde” diye yazdı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitimde istenilen başarılı adımların atılamadığını, partisinin fikrî bakımdan iktidar olamadığını söylediğini hatırlatan Kaplan, özetle yazısına şöyle devam etti:

"Geç kalındı ama bundan sonra köklü, kucaklayıcı adımlar atılırsa, geleceğimizi kurtaracak ve kuracak bir yola girmiş oluruz yine de. Türkiye hem tek kanatlı kuş hem de kanadı kırık kuş gibi.

Dünyanın sömürgeleştirilemeyen tek ülkesiyiz ama üzerimizden yüzlerce yıllık bir sömürge silindiri geçmiş, her şeyimizi tarumar etmiş bir müstemleke ülkesini andırıyoruz!

Eğitim sistemimiz, bizim medeniyet iddialarımız, ruhumuz ve dinamiklerimiz ekseninde işlemiyor.

Kültür dünyamız, müstemlekeci kafaların, metamorfoz yemiş, celladına âşık tasmalı çekirgelerin işgali altında! Fikir hayatımız, yok bile. Bir ülkenin eğitim sistemi, çocuklarına, sadece kuru bilgi vermez.”

Pozitivist- seküler eğitim sisteminin çocukların zihnini, ruhunu, aklını körleştirdiğini ve genç kuşakların yok olduğunu öne süren Kaplan, “Sanıldığı gibi Batılı bir eğitim sistemi filan yok bu ülkede: Sömürgeci bir eğitim sistemi hükümferma her bakımdan. Eğitim sistemi de, kültür-sanat hayatı da, medya rejimi de çocuklarımızı mankurtlaştırıyor; kendi değerlerimize yabancılaşmış, metamorfoz yemiş kimliksiz, ruhsuz, entelektüel melekeleri donmuş, Batı'ya aşağılık kompleksiyle bakan, zihni felçleşmiş, ruhunu yitirmiş, kaygan zeminlerde patinaj yapan, dekadansla dans eden şizofren kuşaklar yetiştiriyor sadece” değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.