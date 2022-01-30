Yusuf Kaplan, Erdoğan'a seslendi: 'Faturalar can yakıyor, müdahale edin'

Elektirk faturlarındaki yüksek zamma tepki gösteren Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, 'Faturalar can yakıyor. Müdahale edin' çağrısında bulundu.

Elektriğe gelen ve yüzde 127'yi bulan zamma tepkiler sürüyor.

Elektrik tarifileriyle ilgili yapılan yeni düzenlemeye tepki gösteren Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

Elektirk faturlarındaki zamma tepki gösteren Kaplan, müdahalenin "şart olduğunu" belirtti.

Kaplan, "Elektrikte kademeli ödeme sistemine geçildi. Faturalar % 100'den fazla arttı! Elektrik çok önemli oysa. Fakiri-fukarayı, garip-gurabayı perişan edecek bu uygulamaya müdahale edin Sayın Cumhurbaşkanı! Faturalar can yakıyor çünkü!" dedi.

İşte o paylaşım:

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