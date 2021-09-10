Yusuf Kaplan: Bilimi küresel kapitalist akbabalar kontrol ediyor

“Dünyada tam anlamıyla küresel bir savaş yaşanıyor: Aşı savaşları!” diyen Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, bilimin dev şirketler tarafından kontrol edildiğini vurguladığı yazısında salgın sürecini değerlendirdi

Kaplan'ın bugünkü yazısından özet;

Konvansiyonel silahlar değil, biyolojik ve kimyasal silahlar kullanılarak gerçekleştirilen bir savaş bu.

Kapitalizmden bahsediyoruz…

Bilimi, modern bilimi, insanı köleleştirmekte, tabiatı, dünyayı sömürerek, yerle bir ederek semirmekte, palazlanmakta kullanan kapitalist çetelerden yani. Daha önce de söylemiştim: Dünyayı bilimle kontrol ediyorlar! Seküler dünyanın dini, bu ruhsuz bilim artık!

Kim kontrol ediyor bilimi?

Güçlü devletler mi?

Elbette ki, hayır!

Dev şirketler!

Canavarlaşan, ruhsuzlaşan, insanlıktan nasibini alamamış küresel kapitalist ağababalar!

Pardon, küresel kapitalist akbabalar!

Duygusuz, ruhsuz, robotlaşmış terminatör gibi çalışan mekanik varlıklar!

Yaşanan bir dünya savaşı, küresel bir savaş, bunu bilelim.

İNSANIN İNSANA KARŞI SAVAŞI!

Ama bu kez, bu savaş, insanlığa karşı bir savaşa benziyor.

İnsanlığın hem biyolojik varlığını yok etmeye hem de bütün insânî değerleri buharlaştırmaya, tuzla buz etmeye dönük bir dünya savaşı.

Seküler, ruhsuz bilim, Frankenstein'larını bütün insanlık üzerine salarak, insanlığın biyolojik, fizik ve metafizik varlığını yok edecek bir dünyanın eşiğine fırlatma savaşı veriyor: Zeki makinaların hükümran olacağı, insanı tahtından edeceği, homorobotics (robot-insan) olarak adlandırılabilecek, sadece bilimin değil, bilim üreten bilimi üreten teknolojinin putlaştırılacağı tekno-pagan bir dünyanın eşiğine fırlatma savaşı bu.

Posthuman (insan-sonrası), transhuman (insan-ötesi), görünüşte hibrit (melez) ama gerçekte bütün farklı dinlerin, farklı kültürlerin buharlaşacağı, bütün farklılıkların yok edileceği insanın hız, haz ve ayartının kölelerine dönüşeceği adına tekno-paganizm dediğim yeni bir uygarlığın, dijital uygarlığın gelişi.

İnsanın, cinsiyetsiz, ruhsuz, duygusuz, robotlaşmış, yarı mekanik varlıklara dönüştüğü, kanımızı donduran, insanlığın cehennemi olacak bir dünya bu.

Bu dünyada varlıklı, zengin, paralı üst sınıflar hiçbir şey olmamış gibi lüks bir hayat yaşayacaklar. Alt sınıflarsa, sürüler gibi, koyunlar gibi güdülerek bu dünyada sadece karın tokluğuna yaşamak için çalışmaya mahkûm olacaklar…

KORONA'DAN AŞI'YA: TEKNO-PAGAN DİJİTAL UYGARLIĞIN AYAK SESLERİ…

Şimdi Müslümanlar tarihlerinin en zor dönemlerini yaşıyorlar; yok olmamak için savaşıyorlar.

Ama küresel kapitalist sistemin çeteleri, koronavirüs üzerinden, aşı kartellerinin kışkırttığı aşı savaşları üzerinden insanlığa karşı bir savaş veriyor, insanlığın ruhunu yok ederek kökünü kurutacak, insanı ruhsuzlaştıracak yeni bir çağ dönüşümünün ürpertici adımlarını atıyorlar.

Batı uygarlığı, azman, ruhsuz kapitalist şirketlerin kontrolünde gerçekleştirilen koronavirüs ve aşı savaşlarıyla aslında intihar ediyor!

İnsanlığı, yarı-insan yarı-makina siborg olarak adlandırılan bir robota dönüştürerek, hem fizikî olarak insanı yok ediyor hem de ruhsuz, duygusuz, acısız ölümlerin kitleselleştiği bir dünyanın eşiğine fırlatıyor!

Batılı insanın modernliğin başlarında tanrıya karşı açtığı savaşta insanı tanrılaştırması ve Kilise'yi tahtından etmesiyle kurduğu modern (seküler, kapitalist, pagan) dünya, şimdi kendi kuyusunu kazmaya başladı, insanı tanrılaştıran yolculuğu Batılı insanı, insan türünü robotlaştıran ruhsuz bir dünyanın tam orta yerine getirip bıraktı, korona hapishanesine tıktı!

İnsanın tanrıya karşı savaşını güya kazanan Batılı seküler insan, insanın insana karşı savaşını kaybetmek üzere…

Yenişafak

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.