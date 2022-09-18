Yusuf İslam Türkiye konseri ne zaman? Yusuf İslam Türkiye’de nerede konser verecek? Yusuf İslam konseri hangi ilde?

Dünyaca ünlü Müslüman sanatçı Yusuf İslam Türkiye’de konser verecek. Bu konser, Yusuf İslam’ın Türkiye’de vereceği ilk konser olacak. Peki Yusuf İslam Türkiye konseri nerede, ne zaman? Yusuf İslam Türkiye konseri hangi ilde? İşte Yusuf İslam Türkiye konseri ile ilgili detaylar…

Dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam, konser için Türkiye'ye geldi. Sevenleri tarafından büyük bir keyifle dinlenen Yusuf İslam'ın Türkiye'deki kitlesi oldukça etkili. Peki Yusuf İslam Türkiye'de nerede konser verecek? Yusuf İslam konseri ne zaman, saat kaçta? Yusuf İslam konseri hangi gün?

Yusuf İslam İstanbul konseri ne zaman?

İstanbul'da düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam, 19 ekim'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.

Yusuf İslam Ankara konseri hangi gün?

İstanbul'daki konserden sonra ise Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında 23 ekim'de Ankara, CSO Ada Ana Salon'da Ankaralı müzikseverlerle buluşacak.

Yusuf İslam, bu konserlerde ‘Father & Son', ‘Wild World' gibi hitlerini ve zamansız bir umut marşı olan ‘Peace Train'i Türkiye'de ilk kez seslendirecek. Bu çok özel performanslar, TRT tarafından yayınlanmak üzere kayda alınacak.

Yusuf İslam, Türkiye'de vereceği konser ile ilgili yaptığı açıklamada: ”Türkiye ile ilişkim, İslam'ı benimsememin ardından ilk ziyaretimi yaptığım seksenlerin başına uzanır. Sevgi dolu ve muazzam şekilde karşılanışım, hemen evimdeymişim gibi hissettirdi. Bilinen pek çok şarkımı seslendireceğim konserlerin tüm kazancı dünyanın dört bir yanındaki insanların beslenmeleri için kurulmuş olan yardım kuruluşum Peace Train'e bağışlanacak.” ifadelerini kullandı.

Sanatçı Yusuf İslam kimdir?

Eski adıyla Cat Stevens olan Yusuf İslam'ın doğum adı Stephen Demetre Georgiou'dur. 21 Temmuz 1948 tarihinde Londra'da dünyaya geldi.

Kıbrıslı Rum bir babanın ve İsveçli bir annenin üçüncü çocuğu olarak doğan Yusuf İslam, babası Yunan Ortodoks'u olmasına rağmen Steven bir Katolik okuluna gitti. 8 yaşındayken annesi babası boşandı, bir süre beraber yaşadılarsa da annesi oğlunu alıp İsveç'e döndü. 16 yaşındayken okulu bıraktı, daha sonra Sanat Okulu`na girdi ama oradan da ayrıldı.

İlk hit parçasını ve albümünü 18 yaşındayken yaptı. "I Love my Dog" şarkısı Cat Stevens'ın doğuşu anlamına geliyordu. 1966 yılında Matthew and Son albümünü piyasaya sürdü.

Bu dönemde Cat Stevens ismini aldı. 1967'de yayımlanan New Masters albümü fazla tutulmadı, bu albüm sonradan birçok kişi tarafından yorumlanan The First Cut Is the Deepest parçasıyla hatırlanır.

1968'in başında 19 yaşındayken Stevens tüberküloza yakalandı. Aylarca hastanede yattığından müziğe tekrar dönmesi 1970`i buldu.

1970'te yayımladığı folk müzik temeline oturtulmuş, önceki albümlerinden de biraz farklı sayılan Mona Bone Jakon yayımladı. Bu albümde o dönemki aşkı Patti D'Arbanville için yazılmış (daha sonra bir klasik halini alan) "Lady D'Arbanville" parçası da yer alır.

Cat Stevens, 1970'in ikinci yarısında yayımladığı uluslararası bir başarı yakalayan Tea for the Tillerman albümüyle yoluna devam etti. Wild World parçası bu albümdeki en beğenilen ve popüler parça oldu.

Kendine has bir müzik oluşturan Stevens 1971`de çıkardığı Teaser and the Firecat albümüyle başarının tadını çıkarmaya devam etti. Bu albümde "Peace Train", "Morning Has Broken" ve "Moonshadow" gibi birçok hit parça yer alıyordu. 70'li yıllarda yeni albümler yayımlamaya devam etti.

Yusuf İslam Müslüman olma hikayesi

Müslüman Oluşu

1976 yılında bir kaza sonrası boğulmak üzere olan ve Tanrı'ya yakaran Cat Stevens, yıllar sonra VH1 kanalında o anda şunları aklından geçirdiğini söyler: “Oh God! If you save me I will work for you,” (Tanrım, eğer beni kurtarırsan senin için çalışacağım). Bu ölüme yakın deneyim onun ruh halini değiştirdi. Kardeşi David, Kudüs'te bir camide görüp, içini rahatlattığını düşündüğü için aldığı Kur'an-ı Kerim'i Cat Stevens'a hediye etti ve böylece İslamiyete geçişi başlamış oldu. 1977 yılında Müslüman oldu. İsmini ise Yusuf İslam olarak değiştirdi. .