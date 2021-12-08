DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İdeal doğal yağ karışımları hangileri?
Başbakan Johnson, Noel partisi videosu için özür diledi
Yurttaki satırlı cinayetle ilgili yeni gelişme, valilikten açıklama
Stokçuluk nedir? Stokçuluk yasası ve cezası
Motorine zam mı geldi? Motorin (mazot) ne kadar oldu?
Benzine zam mı geldi? Benzine ne kadar zam geldi? Benzin ne kadar oldu?
Hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşlerle ilgili flaş gelişme
Isparta'da 18 öğretim görevlisi alımı ilanı | Öğretim görevlisi iş ilanı
İsmail Demir'den 'ASELSAN' açıklaması
Akşener: Esnaf bu ülkenin bel kemiği
Karamollaoğlu: Hayat pahalılığı devam ettikçe zam yapsanız ne olur?
Diyarbakır Belediyesi 75 Zabıta memuru alımı
Uzmanlar tarih verip, elinde altın olanları uyardı: Hazırlığınızı yapın
2022 memur (öğretmen-polis) ek zam ne kadar olacak? Memur 2022 Ocak ayı zammı ne kadar olacak?
Ece Yaşar kimdir? Ece Yaşar kaç yaşında? İşte Ece Yaşar'ın hayatı ve biyografisi

TIMETURK / GÜNDEM / Yurttaki satırlı cinayetle ilgili yeni gelişme, valilikten açıklama

Yurttaki satırlı cinayetle ilgili yeni gelişme, valilikten açıklama

Antalya'da özel öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney (38) tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un (18) (üstte sağda) cenazesi, babası Halil Tuğrul (üstte solda) tarafından morgdan alındı.

13 Dakika Önce
2021-12-08 16:43:19
Yurttaki satırlı cinayetle ilgili yeni gelişme, valilikten açıklama

İhsan Güney'in şizoaffektif bozukluk (şizofreni ve duygudurum bozukluğu) tanısı olduğu, aylık kontrollerini 4 aydır yaptırmadığı kaydedildi. İhsan Güney, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

081220211316140502420

Olay, dün saat 14.30 sıralarında, Kepez İlçesi Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan, Antalya İlim ve Kültür Derneği'nin (Alim Derneği) öğrenci yurdunun yemekhanesinde meydana geldi. Yurdun aşçısı İhsan Güney, duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti. Olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı. İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı. İhsan Güney, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Tuğrul'un cenazesi ise adli tıp kurumu morguna götürüldü.

CENAZEYİ BABASI ALDI

081220211328179331417

Kahramanmaraş'ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak çalışan baba Halil Tuğrul, sabah saatlerinde adli tıpa gelerek, oğlu Mehmet Sami Tuğrul'un cenazesini teslim aldı. Baba Tuğrul'un (altta) üzgün olduğu görüldü. Cenaze, toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş'a götürüldü.

ŞİZOFRENİ TANISI KONULMUŞ

Antalya Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise İhsan Güney'in 21 yıldır aşçı olarak çalıştığı, olay tarihinden 3 ay kadar önce olay yeri adresinde aşçı olarak işe başladığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Ayrıca 17 Mart 2020 tarihinde düzenlenen doktor raporunda tanı olarak bipolar duygulanım bozukluğu, 27 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen doktor raporunda bipolar duygulanım bozukluğu ve unipolar, depresyon, depresif nöbet tanısı konduğu, 2 Mart 2020 tarihinde hastanede 15 gün yatış yaptığı ve şizoaffektif bozukluk ve bipolar duygulanım bozukluğu ile psikotik belirtisiz manik teşhisi konduğu, bu tarz hastalıklarda her ay rutin kontrollere gitmesi gerekirken 29 Temmuz 2021 tarihinden sonra bir daha kontrole gitmediği tespit edilmiştir."

Olayla ilgili dün mahkeme, 'gizlilik kararı' ve 'yayın yasağı' kararı vermişti.

TUTUKLANDI

081220211316370501285

Antalya'da üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'u, özel öğrenci yurdu yemekhanesinde vahşice öldüren aşçı İhsan Güney, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güney, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş