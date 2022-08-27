Yurtlardaki ücretsiz konaklamanın süresi uzatıldı
Gençlik ve Spor Bakanlığının, gençlerin GSB yurtlarında ücretsiz konaklamasına imkan sağlayan 'Seyahatsever' projesi 5 Eylül'e kadar uzatıldı.
2022-08-27 11:43:23
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin yaz aylarında seyahat ederken 81 ildeki GSB yurtlarında ücretsiz konaklamasına imkan tanıyan "Seyahatsever" projesinin 5 Eylül'e kadar uzattıklarını duyurdu.
Bakan Kasapoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hafta sonuna 'Seyahatsever'lere müjde vererek başlamak istiyorum. GSB yurtlarında 5 gün ücretsiz konaklama imkanı sunan #Seyahatsever projemizi 1 Eylül'den 5 Eylül'e uzatıyoruz. Projemizden yararlanan arkadaşlarımızın seyahat fotoğraflarını merak ediyor, bekliyorum." ifadelerine yer verdi.
TRTHaber .
YORUMLAR (0)