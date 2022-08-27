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Yurtlardaki ücretsiz konaklamanın süresi uzatıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığının, gençlerin GSB yurtlarında ücretsiz konaklamasına imkan sağlayan 'Seyahatsever' projesi 5 Eylül'e kadar uzatıldı.

17 Saat Önce
2022-08-27 11:43:23
Yurtlardaki ücretsiz konaklamanın süresi uzatıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin yaz aylarında seyahat ederken 81 ildeki GSB yurtlarında ücretsiz konaklamasına imkan tanıyan "Seyahatsever" projesinin 5 Eylül'e kadar uzattıklarını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hafta sonuna 'Seyahatsever'lere müjde vererek başlamak istiyorum. GSB yurtlarında 5 gün ücretsiz konaklama imkanı sunan #Seyahatsever projemizi 1 Eylül'den 5 Eylül'e uzatıyoruz. Projemizden yararlanan arkadaşlarımızın seyahat fotoğraflarını merak ediyor, bekliyorum." ifadelerine yer verdi.

TRTHaber .

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