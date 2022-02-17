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Yurt dışına kaçmaya çalışan 30 kişi yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, aralarında FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan 8 şüpheli ile çocuklarının da aralarında olduğu 30 kişi, tekneyle yurt dışına çımaya çalışırken yakalandı.

1 Saat Önce
2022-02-17 18:38:56
Yurt dışına kaçmaya çalışan 30 kişi yakalandı

Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, deniz kıyısında ellerinde çantayla bekleyen kişiler olduğu ihbarı üzerine Dalyan bölgesine operasyon düzenledi.

Buradaki 3 kişi gözaltına alındı. Bir grubun da kısa süre önce sürat teknesiyle denize açıldığı tespit edildi. Bölgeye çağrılan Sahil Güvenlik ekibi, tekneyi durdurdu.

8 kişinin FETÖ'den arandığı tespit edildi

Teknedeki 1'i Suriye uyruklu 30 kişi yakalandı. Türk vatandaşlarından 11'inin çocuk, 8'inin ise haklarında FETÖ soruşturması ya da davalar olduğu tespit edildi.

Deniz kıyısında gözaltına alınan ve göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 3 şüpheli ile çocukların da aralarında olduğu 33 kişi, işlemler için emniyete götürüldü. .

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