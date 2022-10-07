Yurt dışı çıkış harcına yüzde 100 zam iptal

Meclis'e sunulması beklenen yeni ekonomik torba yasada yer alan ve Yurt dışı çıkış harçlarını 150 TL'den 300 TL'ye çıkaracak değişiklik düzenlemeden çıkarıldı.

Hükümetin üzerinde çalıştığı, işçi, işveren ve muhtaç kesimlere yönelik desteği de içeren ekonomik torba yasa teklifinde yer alan Yurt dışı çıkış harçlarını 150 TL'den 300 TL'ye çıkaracak değişiklikle ilgili son dakika kararı geldi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARÇLARINA ZAM İPTAL

Çalışmaları henüz tamamlanmayan ekonomiyle ilgili torba yasa teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Meclis'e sunulacaktı. Torsa yasada yer alan yurt dışı çıkış harçlarına yüzde 100 zam tartışmalara neden oldu. Alınan son dakika bilgisine göre, Harç pulunun 300 TL olması torba yasadan çıkarıldı.

Geçtiğimiz mart ayında Resmi Gazete'de yayınlanan kararname ile 2021 yılında 50 TL olarak satılan yurt dışına çıkış harcı 150 TL olmuştu.

Haber7