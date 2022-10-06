Yürek sızlatan görüntüler nedeniyle 8 kişi gözaltına alındı

Ataşehir'de özel bir hastanede sağlık çalışanlarının yaşlı bir hastaya kötü muamele ederken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

Ataşehir'de bulunan özel bir hastanede çalışan sağlık personellerinin yoğun bakımda yatan yaşlı kadını ‘böbreğini alacağız' diyerek korkutup yüzüne doğru para attıkları görüntüler yürekleri sızlattı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde 8 sağlık personelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Ataşehir'deki özel bir hastanede çekilen cep telefonu görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. İki erkek hemşire ile isimleri öğrenilemeyen kadın çalışanların yaşlı hastaya yaptıkları insanlık dışı yaptığı muamele sosyal medyada yayıldı. Yemek borusundan delik açılmış, konuşamayacak haldeki yaşlı bir kadına hakaret eden hastane personeli, yüzüne paralar attığı kadınla dalga geçerken videoya çekti. Görüntülerdeki hakaret, küfür ve kötü muamele yürekleri sızlattı.

Sosyal medyada büyük tepki gören skandalın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklama ile sorumluların tespit edilmesi ve hakkında yasal işlemlerin yapılabilmesi için soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.