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TIMETURK / GÜNDEM / Yurdun 4'üncü katından düşen üniversiteli hayatını kaybetti

Yurdun 4'üncü katından düşen üniversiteli hayatını kaybetti

Zonguldak'ta 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Kemal A., kaldığı yurdun dördüncü katından düşerek yaşamını yitirdi. Öğrencinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

2 Saat Önce
2022-04-16 23:22:17
Yurdun 4'üncü katından düşen üniversiteli hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Güney Mahallesi Hür Sokak'taki öğrenci yurdunda sabah saatlerinde iddiaya göre, üniversite öğrencisi Kemal A. (21), kaldığı yurdun dördüncü katından düştü.

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Kanlar içinde kalan öğrenciyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Kemal A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri de olay yerinde incelemede bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kemal A.'nın cansız bedeni, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kemal A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. DHA .

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