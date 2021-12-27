Yunanistan’daki Lavrion Kampı PKK üssüne döndü. Teslim olan teröristlerin verdiği ifadeler, PKK’nın saldırı eylemlerini bu sözde ‘mülteci kampı’nda planladığını ortaya koydu. Ayrıca FETÖ'cülerin avrupa’ya geçişlerini sağlayan sahte belgelerin de yine Lavrion'da yapıldığı bildirildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında soğuk savaş döneminde kurulan Lavrion kampı, son dönemde terör örgütlerinin yuvası haline geldi. Yurt içi ve sınır ötesinde bitme noktasına getirilen PKK'nın, örgütsel çalışmalarını sözde mülteci kampı Lavrion'da gerçekleştirdiği istihbarat raporlarına yansıdı.



Yakalanan ve teslim olan teröristlerin ifadelerine göre, kampta, örgüt mensuplarına silah ve bomba eğitimi veriliyor. PKK'nın, son dönemdeki saldırı eylemleri Lavrion'da planlanıyor.



İstihbarat raporlarında, kampın Türkiye'den yurt dışına kaçan teröristler tarafından PKK'ya eleman temini, mali destek, lobi faaliyetleri ve Avrupa'ya geçiş amaçlı kullanıldığına işaret edildi.



Türkiye'ye bombalı eylem için gönderilen M.Y. isimli PKK'lı, ifadesinde, “Bana, ‘Politik Kürt' demem halinde Yunanistan'a girebileceğimi söylediler. Lavrion Kampı'na gittim. 5-6 ay örgütsel ve ideolojik eğitim aldım” dedi.



Kampta, PKK'nın yanı sıra diğer terör örgütleri mensupları da bulunuyor. Firari FETÖ'cülerin Avrupa ülkelerine geçişlerinde kullanmak üzere sahte belgelerin kampta düzenlendiği belirtiliyor.



Yakalanan teröristlerin ifadelerine göre, kampın girişinde Birleşmiş Milletler ve Kızılhaç bayraklarının yanında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ve terör örgütün sözde bayrağı asılı… Kampa alınacak kişiler, Yunanistan'da bulunan PKK terör örgütünün gençlik yapılanması tarafından belirleniyor. Örgütle ilişkisi bulunmayan kişiler kampa alınmıyor.



Kampın iç ve dış güvenliği PKK'lılar tarafından sağlanıyor. Kampın sözde sorumluları ise Kandil'den atanıyor. Yunan polisi, olağanüstü bir asayiş durumu veya insani kriz yaşanmadıkça kampa müdahale etmiyor.



Kamp alanı, başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa ülkeleri tarafından ziyaret ediliyor ve ‘insani yardım malzemesi' adı altında çeşitli malzemeler dağıtılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.