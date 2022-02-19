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Yunanistan'da yanan feribottan kurtarılan Türk vatandaşları yurda getiriliyor
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Yunanistan'da yanan feribottan kurtarılan Türk vatandaşları yurda getiriliyor

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyrederken yangın çıkan feribottan kurtarılan 23 Türk vatandaşı, Korfu Adası'ndan Türkiye'ye gitmek için yola çıktı.

1 Saat Önce
2022-02-19 23:33:04
Yunanistan'da yanan feribottan kurtarılan Türk vatandaşları yurda getiriliyor

AA muhabirine açıklama yapan Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu, durumlarını yakından takip ettikleri Türk vatandaşlarının transferi için yerel bir acenteden otobüs ayarlandığını kaydetti.

Gemiyle önce İgoumenitsa sonra kara yoluyla Gümülcine'ye gidileceğini aktaran Somuncu, "Pasaportları kayıp olan bazı vatandaşlarımıza Gümülcine Başkonsolosluğunca geçici pasaport düzenlenecek. Oradan da kara yoluyla İstanbul'a hareket edilecek." dedi.

yunanistan-feribotta-yangin

Somuncu, vatandaşların sorunsuz şekilde Türkiye'ye ulaşmaları için gerekli tüm önlemlerin alındığını vurgulayarak, " Vatandaşlarımızın zararlarının tazminatı konusunda takipçi olacağız." dedi.

Bir Türk vatandaşı kayıp

Kayıp olan Mehmet Çakır isimli Türk vatandaşının akıbetinin belirlenmesi için ilgili makamlarla toplantılar gerçekleştirdiği bilgisini paylaşan Somuncu, "Maalesef ilgili makamlardaki bilgi de bizimkiyle aynı yönde. 12 kayıp yolcudan birisi olarak kayıp listesinde yer alıyor. Onun akıbetinin belirlenmesi şu an önceliğimiz." diye konuştu.

Yangın söndürme çalışmaları sürüyor

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, feribottaki yangın söndürme ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yolcu listesinde yapılan kontroller ve kimlik tespit çalışmaları sonucunda belirlenen kayıp sayısının 12'ye yükseldiği belirtilerek, toplam 278 kişinin feribottan kurtarıldığı kaydedildi. AA .

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