Yunanistan'da ''Abdülhamid Han' endişesi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Türkiye’nin yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han ile ilgili “9 Ağustos’ta Mersin’den ilk görev yerine uğurlayacağız” açıklaması, Atina’da paniğe neden oldu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Dönmez'in katıldığı bir televizyon programında, Abdülhamid Han'ın ilk görev yeri neresi olacağı sorulduğunda “Bunu, o gün (9 Ağustos) Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşacak” demesi de Atina'daki endişeyi arttırdı. Yunan medyası, Dönmez'in açıklamalarını “Akdeniz'de sıcak yaz”, “Ağustos'ta fırtına”, “Akdeniz'de sakin yaz hayal oluyor”, “Türkiye'den sondaj tahriki” başlıkları ile duyurdu.

ÜÇ SENARYO

Atina'da Abdülhamid Han için “Türk karasuları içinde mi kalacak”, “Türkiye ile KKTC arasındaki bölgeye mi gidecek”, “2020'de Oruç Reis krizinin yaşandığı Girit açıklarında mı faaliyet gösterecek” sorularına cevap aranıyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Mersin'e giderek, sondaj gemisinde incelemeler yapması, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın ise bugün Kıbrıs Rum kesimi ziyareti, geminin rotasının, Türkiye ile KKTC arasındaki deniz sahası olacağı senaryosunu kuvvetlendirdi.