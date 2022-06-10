Yunan medyasında skandal! 'İstanbul'daki köprüler yok edilecek'

Yunanistan'ın attığı adımlara ve açıklamalara yönelik Türkiye'den sert mesajlar gelmeye devam ederken Yunanistan'dan bir küstah açıklama daha geldi.

Yunanistan'daki bir TV kanalında konuşan emekli Yunan donanması koramirali Egkolfopoulos, "Önce uçaklarımız, İstanbul'daki köprüleri yok edecek" şeklinde skandal ifadeleri kullandı.

Yunanistan ile Türkiye arasında özellikle ülkedeki ABD üsleri ve Adalar Denizi nedeniyle tırmanan gerilim, gündemin en önemli konularından bir tanesi olmaya devam ediyor.

"Boğaziçi Köprüleri yok edilecek..."

Yunanistan gündeminde sık sık dile getirilen Türkiye'ye yönelik tehdit içeren ifadeler Yunan medyasında kullanıldı. Bir TV kanalına katılan emekli Yunan donanması koramirali Egkolfopoulos'un sarf ettiği küstah sözler sosyal medyada da gündem olurken büyük tepki çekti.

Egkolfopoulos, katıldığı bir TV programında "Önce uçaklarımız, İstanbul'daki Boğaziçi Köprülerini yok edecek, 3 adet SCALP füzesi fırlatılacak ve ardından onlara 'Şimdi gelebilirsiniz' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Mynet.com