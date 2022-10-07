Yunan gazeteci: Bir gece ansızın gelebiliriz savaş tehdidi mi? Erdoğan: Konuyu anlamışsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunan gazetecinin “Yunanistan'a saldırıda bulunabiliriz mi demek istiyorsunuz?' sorusuna verdiği yanıt gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu için bulunduğu Prag'da basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye devlet başkanı ile bir görüşme olması mümkün mü?" sorusuna "Şu an itibariyle böyle bir görüşme söz konusu değil ama 'mümkün değildir' diyemem. Alışılmış bir siyasetçi değilim. Vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin Başkanı ile de görüşme yoluna gidebiliriz. Şu an itibarıyla zaten alt düzeyde görüşmeler yapılıyor." dedi.

YUNAN GAZETECİYE: KONUYU ANLAMIŞSIN

Erdoğan, Yunanistanlı bir gazetecinin "Bir gece ansızın gelebiliriz derken, Yunanistan'a saldırıda bulunabiliriz mi demek istiyorsunuz?" şeklindeki sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Yani konuyu anlamışsın aslında. Bu sadece Yunanistan için geçerli değil. Bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun, onlara karşı bizim cevabımız, 'bir gece ansızın gelebiliriz'. Bunu böyle bilmeleri lazım." .