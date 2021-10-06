Yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayı burs/kredi ödemeleri başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.
2021-10-06 09:52:18
Bakan Kasapoğlu, 6-10 Ekim tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirtti.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"TC Kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Ekim, '2' olanlar 7 Ekim, '4' olanlar 8 Ekim, '6' olanlar 9 Ekim, '8' olanlar 10 Ekim'de ödemelerini alabilecek."
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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