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Yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayı burs/kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

2 Saat Önce
2021-10-06 09:52:18
Yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayı burs/kredi ödemeleri başladı

Bakan Kasapoğlu, 6-10 Ekim tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"TC Kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Ekim, '2' olanlar 7 Ekim, '4' olanlar 8 Ekim, '6' olanlar 9 Ekim, '8' olanlar 10 Ekim'de ödemelerini alabilecek."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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