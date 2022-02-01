DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
1 kWh elektrik kaç tl 2022? 210 kWh elektrik ne kadar, kaç lira?
Burkina Faso'da cunta lideri, kendini cumhurbaşkanı ilan etti
Kübra Ece kim? Kübra Ece neden öldü? Kübra Ece intihar mı etti?
İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Numan Kurtulmuş: Bakanların kim olacağı Cumhurbaşkanı’nın takdiri
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan ilk talimat
Türkiye ile BAE arasında askeri işbirliği görüşmesi
Yüksek faturalardan sonra harekete geçildi! Elektrikte aylık tüketim limiti artırıldı
TL'ye dönüşüm hesapları ile ilgili son dakika faiz kararı!
Trudeau'dan Rusya'ya tehdit: Ukrayna işgal edilirse bunun bedeli ağır olur!
Van'da art arda iki deprem!
Bakan Soylu: Yunanistan 3 göçmeni denize attı
Yeni Zelandalı gazeteci: Taliban'ı eleştiriyordum, kendi ülkem mağdur etti
Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi; 23 yaralı
Pentagon’dan Ukrayna açıklaması

TIMETURK / GÜNDEM / Yüksek faturalardan sonra harekete geçildi! Elektrikte aylık tüketim limiti artırıldı

Yüksek faturalardan sonra harekete geçildi! Elektrikte aylık tüketim limiti artırıldı

Elektrik tarifelerinde limitin aylık 210 kilovata çıkarılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

3 Saat Önce
2022-02-01 07:51:11
Yüksek faturalardan sonra harekete geçildi! Elektrikte aylık tüketim limiti artırıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik tarifelerinde düzenlemeye gitti.

Mesken, alçak gerilim ve tek zamanlı aboneler için, düşük tarife tüketim miktarı günlük ortalama 5 kilovat olarak belirlenmişti. Bu miktar 7 kilovat olarak güncellendi.

AYLIK TÜKETİM LİMİTİ 210 KİLOVATA ÇIKARILDI

Böylece, düşük tarifenin aylık tüketim limiti 150 kilovattan 210 kilovata çıkarılmış oldu.

Tüketicinin lehine yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya girdi .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş