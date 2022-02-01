Yüksek faturalardan sonra harekete geçildi! Elektrikte aylık tüketim limiti artırıldı

Elektrik tarifelerinde limitin aylık 210 kilovata çıkarılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik tarifelerinde düzenlemeye gitti.

Mesken, alçak gerilim ve tek zamanlı aboneler için, düşük tarife tüketim miktarı günlük ortalama 5 kilovat olarak belirlenmişti. Bu miktar 7 kilovat olarak güncellendi.

AYLIK TÜKETİM LİMİTİ 210 KİLOVATA ÇIKARILDI

Böylece, düşük tarifenin aylık tüketim limiti 150 kilovattan 210 kilovata çıkarılmış oldu.

Tüketicinin lehine yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya girdi .