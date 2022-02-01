Yüksek faturalardan sonra harekete geçildi! Elektrikte aylık tüketim limiti artırıldı
Elektrik tarifelerinde limitin aylık 210 kilovata çıkarılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
2022-02-01 07:51:11
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik tarifelerinde düzenlemeye gitti.
Mesken, alçak gerilim ve tek zamanlı aboneler için, düşük tarife tüketim miktarı günlük ortalama 5 kilovat olarak belirlenmişti. Bu miktar 7 kilovat olarak güncellendi.
AYLIK TÜKETİM LİMİTİ 210 KİLOVATA ÇIKARILDI
Böylece, düşük tarifenin aylık tüketim limiti 150 kilovattan 210 kilovata çıkarılmış oldu.
Tüketicinin lehine yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya girdi .
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