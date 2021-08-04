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TIMETURK / GÜNDEM / Yüksek Askeri Şura toplanıyor

Yüksek Askeri Şura toplanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin şekilleneceği Yüksek Askeri Şura toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek.

1 Gün Önce
2021-08-04 09:45:56
Yüksek Askeri Şura toplanıyor

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Yılın en kritik toplantılarından biri bugün gerçekleştirilecek.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek.

Şura üyeleri önce Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Kritik toplantının gündeminde Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) terfi ve atama dosyaları olacak.

Toplantıda kuvvet komutanlarının görevleriyle ilgili karar verilecek.

YAŞAR GÜLER'İN GÖREVİNE DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Toplantıda bir üst rütbeye terfi edecek veya emekliye sevk edilecek general ve amiraller belli olacak.

Yaş haddinin yanı sıra bekleme süresini henüz doldurmayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görevine devam etmesi bekleniyor.

KUVVET KOMUTANLARININ DURUMU

Toplantıda görev süresini ve yaş haddini dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın durumu da değerlendirilecek.

Geçen yılki Şura'da görev süreleri birer sene uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile ilgili karar verilecek.

TERFİ VE ATAMALAR YAPILACAK

YAŞ kararları kapsamında bazı korgenerallerin de bir üst rütbeye terfi etmesi bekleniyor. Kadrosuzluktan emekliye sevk edilecek olanların durumları da görüşülerek karara bağlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma, Adalet, Dışişleri, İçişleri, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim Bakanları ile Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları katılacak.

YAŞ'ta alınacak kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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