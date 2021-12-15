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Yücel Sayman kimdir? Yücel Sayman neden vefat etti?

Kanser tedavisi gördüğü bilinen Yücel Sayman 15 Aralık 2021 tarihinde 82 yaşında hayata veda etti.Yücel Sayman kimdir? İşte Yücel Sayman'ın biyografisi

49 Dakika Önce
2021-12-15 20:54:20
Yücel Sayman kimdir? Yücel Sayman neden vefat etti?

Kanser tedavisi gördüğü bilinen Yücel Sayman 15 Aralık 2021 tarihinde 82 yaşında hayata veda etti.Yücel Sayman kimdir? İşte Yücel Sayman'ın biyografisi...

Bir süredir kanser ile mücadele etmekte olan İstanbul Barosu'nun eski başkanı Avukat Yücel Sayman hayatını kaybetti

Yücel Sayman kimdir?

1939 yılında Konya'da dünyaya gelen Sayman Akademisyen ve hukukçu.n 1957 yılında Saint Joseph Fransız Lisesi'ni, 1962'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1969 yılında Strasbourg Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktorasını verdi.

1978 yılında doçent oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliği yaptı. İstanbul Barosu başkanlığı da yapan Yücel Sayman İstanbul Medipol Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevinde bulunmuştur. Evrensel Gazetesi'nde bir dönem yazarlık yapan Sayman, burada bulunan yazılarını "Özgürlük Zamanı" adlı bir eserinde derledi.

Yücel saymanın çocukları

Hacer Gündoğdu ile evli olan Yücel Sayman'ın Can Sayman adında bir oğlu bulunuyor.Yücel Sayman, 2013 yılında yürütülen barış süreci kapsamında Akil İnsanlar listesinde Marmara Temsilcisi olarak görev yaptı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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