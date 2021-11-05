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TIMETURK / GÜNDEM / YPG/PKK, Tel Rıfat cephe hatlarına mayın döşüyor

YPG/PKK, Tel Rıfat cephe hatlarına mayın döşüyor

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK, askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelerin cephe hatlarının karşısındaki mevzilerine mayın döşüyor.

31 Dakika Önce
2021-11-05 16:07:42
YPG/PKK, Tel Rıfat cephe hatlarına mayın döşüyor

Yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler, son günlerde Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrolündeki Azez ve Mare ilçelerinin Tel Rıfat ile oluşturduğu cephe hatlarını güçlendirmeye hız verdi.

Minnağ Havaalanı çevresinde yer alan YPG/PKK'nın sözde karargâhına 3 Kasım sabah saatlerinde gelen Rus yapımı ZİL model 4 askeri araçtan, teröristlere çok sayıda mayın teslim edildi.

pkk-mayin

Teröristler, Türkiye sınırına yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki Tel Rıfat ilçesinin batısında yer alan Tenneb ve Cülbül'deki cephe hatlarına, teslim aldıkları mayınları döşemeye başladı. Terör örgütünün döşediği mayınların anti personel ve anti tank olduğu öğrenildi.

Türkiye ve SMO'nun Afrin ve Fırat'ın doğusunda YPG/PKK işgalindeki bölgelere gerçekleştirdiği Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatlarında çok sayıda mayın tespit edilerek imha edilmişti.

Tel Rıfat'taki durum

Halep'in Tel Rıfat ilçesi, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da YPG/PKK'lı teröristlerin eline geçmişti. YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

Sık sık Azez, Bab, Mare ve Afrin'i vuran teröristler Tel Rıfat'ın Taane, Kasne, İmhuş, Harbil, Şeyh İsa, Minnağ, Ayn Dakne, Kefer Kaşır, Meranaz, Burc el Kas ve Miyase köylerinde konuşlu ağır silahları kullanıyor. YPG/PKK, Tel Rıfat'ta yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, bu kişiler Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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