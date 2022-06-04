YPG/PKK’nın Tel Rıfat ve çevresinde silah sakladığı görüntülendi

Terör örgütü YPG/PKK, sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Tel Rıfat ilçesi ve çevre köylerdeki yerleşim yerlerinde tünel kazıp silah saklıyor.