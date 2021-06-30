YPG hapishanesindeki Kürt genç işkenceyle öldürüldü

PKK'nın Suriye yapılanması YPG'nin kontrolündeki hapishanede tutuklu bulunan Emin İsa Emin adındaki Kürt gencinin, işkence edilerek öldürüldüğü belirtildi.

Mepa News'in K24'ten aktardığı haberie göre, Emin İsa Emin, 13 gün önce YPG'ye bağlı silahlı kişiler tarafından kaçırıldı, daha sonra hapse atıldı.

Hapishanede hastalandığı öğrenilen Emin İsa Emin'in vahşice işkenceye maruz kaldığı belirtildi.

Ailesi, birkaç kez Emin'i ziyaret ettiklerini, iyileşmesi için götürdükleri ilaçların da kendisine teslim edilmediğini belirtti.

1986 yılında Dirbêsiyê'nin Bîrikê köyünde dünyaya gelen Emin, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) bu ayın 26'sında İşkence Mağdurlarına Destek Günü vesilesiyle yayınladığı bir rapora göre, Mart 2011'den bu yana Suriye hapishanelerinde 14 bin 537 kişinin işkenceyle öldürüldüğü, bu suçlardan 67'sinin YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu yönetim tarafından işlendiği kaydedildi.

Öldükten 4 gün sonra ailesine teslim edildi

AA'nın haberine göre Suriye'de işgal ettiği alanlarda bir yandan gençleri alıkoyarak zorla silah altına alan YPG/PKK, bir yandan da yükselen karşıt sesleri bastırmak veya fidye almak için asılsız ithamlara başvurarak sivilleri alıkoyuyor.

Muhalif grup Suriye Kürt Ulusal Konseyi'ne (ENKS) yakınlığıyla bilinen Rebaz News haber sitesinde yer alan habere göre, YPG/PKK'lı teröristler, yaklaşık bir ay önce Haseke'nin Dırbasiye ilçesindeki Kürtlerden Emin İsa Emin adlı bir sivili alıkoydu.

YPG/PKK'yı eleştirdiği bahanesiyle alıkonulan tiroid hastası Emin'in cansız bedeni, öldükten 4 gün sonra, ailesine teslim edildi.

Haberde, tutulduğu zindanda işkence sırasında hayatını kaybeden Emin'in, vücudundaki darp ve işkence izlerini gösteren fotoğraf karelerine de yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.