YouTuber Emre Gül baba oldu! Emre Gül kimdir ve kaç yaşında?

YouTuber Emre Gül, geçtiğimiz günlerde YouTube üzerinden yayınladığı bir videoda baba olduğunu duyurmasıyla gündem konusu haline geldi. 1,5 milyon yakın abonesi bulunan Emre Gül'ün hayatı ve biyografisi araştırılıyor. Peki, Emre Gül kimdir, kaç yaşında ve nereli?

2018 yapımı Facia Üçlü adlı sinema filminden tanınan Emre Gül, Sinan Poyraz, Sefa Kındır, Mami Emen ile rol almıştı. 2017 yılında Youtube kanalı açan Emre Gül'ün biyografisi birçok kişi tarafından merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayı…

YouTuber Emre Gül kimdir ve kaç yaşında?

Mehmet Emre Gül, 23 Nisan 1994 Adana'da dünyaya gelmiştir. Youtuber olan ünlü fenomen aynı zamanda sinema oyuncusudur. Genetik olarak, doğuştan hormon eksikliğinden kaynaklı hastalığı olduğu için yaşıtları ile aynı fiziki görünüme ve ses rengine sahip değildir. Emre Gül'ün boyu 1.10 cm, kilosu 39 kg'dır. 2021 yılında özel hayatında ciddi bir adım atarak Elif Gül ile evlendi. Emre Gül'ün1,5 milyon yakın abonesi bulunmaktadır. .