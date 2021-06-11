Yomra belediye başkanına silahlı saldırı!: 5 el ateş sesi duyuldu

Yomra belediye başkanı Mustafa Bıyık'a sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Belediye binasına geldiği sırada düzenlenen saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Mustafa Bıyık'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. İşte detaylar...

Trabzon'un Yomra ilçesinde sabah evinden belediye binasına geldiği sırada Mustafa Bıyık'a aracından inerken kimliği beliriz şahıslar tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

5 el ateş sesi duyuldu!

Makam aracından inerken saldırıya uğrayan Yomra belediye başkanı Mustafa Bıyık'a ateş eden şüphelin silahından kurşunlardan ilk belirlemelere göre 4'ü belediye binasına 1'i belediye binasının önünde bulunan bankamatiğe isabet etti.

Kimsenin burnu dahi kanamadan atlattığı olayın ardından emniyet güçlerleri saldırganı yakalamak için soruşturma başlattı.

Vali'den geçmiş olsun dileği

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Azmi Kuvvetli olay yerine gelerek Bıyık'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Belediye binasına isabet eden kurşunların, olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelendiğini belirten Ustaoğlu, "Çok şükür Belediye Başkanımıza isabet eden herhangi bir mermi yok. Tüm ekiplerimiz şu an detaylı bir şekilde olayı inceliyor. İnşallah en kısa sürede faili bulacağız." dedi. Ustaoğlu, olay yerinin etrafındaki kamera kayıtlarının incelendiğini ifade ederek, "Tüm detaylarıyla arkadaşlarımız incelemeleri yapıyor. İnşallah en kısa sürede faili bulacağız. Kimlikle ilgili net bir bilgi yok şu anda. Tekrar başkanımıza geçmiş olsun diyorum." diye konuştu.

Mustafa Bıyık yaşadıklarını gazeteciler ile paylaştı

Saldırı gerçekleştiği esnada telefon ile konuştuğunu belirten Mustafa Bıyık, "Çok da konunun farkına varmadım. Sadece silah sesi ile karşımdaki camın patladığına şahit oldum. Geriye döndüğüm sırada fail kaçıyordu. Konuyla ilgili çok farklı bir bilgi sahibi değilim. Biz de bekliyoruz." ifadesini kullandı. Bıyık, bir gazetecinin herhangi bir tehdit alıp almadığına ilişkin sorusu üzerine, "Bariz bir durum var ama kendimize göre şüphelerimiz var. Şu anda emniyetle paylaşacağız inşallah." dedi. Olayın AK parti grubundaki yaşanan istifa krizi sebebi ile gerçekleştiği düşünülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.